Мадуро призвал военных Венесуэлы готовиться к вторжению СШАФАН 02:33

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми к вторжению США. Соответствующее заявление он сделал на маневрах в штате Кохедес. Мадуро подчеркнул, что военные должны защищать интересы республики и стоять на страже с оружием в руках.

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