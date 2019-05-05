Армия и оружие
Мадуро призвал военных Венесуэлы готовиться к вторжению СШАФАН 02:33
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми к вторжению США. Соответствующее заявление он сделал на маневрах в штате Кохедес. Мадуро подчеркнул, что военные должны защищать интересы республики и стоять на страже с оружием в руках.
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Держите ухо востро с теми, кто продает родину, предателями, пятой колонной. Я верю в Вооруженные силы и вашу верность! Горстка предателей не может посрамить честь, единство и образ армии в глазах народа и в глазах всего мира.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРоссийская газета 01:45
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В объявлении сказано, что данный Lexus LFA Nürburgring Edition проехал не более 1 тыс. км. Также отмечается, что элементы автомобиля, в том числе ЛКП, карбоновые элементы кузова, и темно-синяя алькантара в салоне, находятся в идеальном состоянии.
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