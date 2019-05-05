Армия и оружие
Мадуро призвал венесуэльских военных быть готовыми к нападению СШАКоммерсантъ 04:13
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости быть готовыми к тому, что военным придется защищать страну от возможного нападения США. Такое заявление господин Мадуро сделал перед молодыми курсантами на полигоне в штате Кожедес.
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Держите ухо востро с теми, кто продает родину, предателями, пятой колонной. Я верю в Вооруженные силы и вашу верность! Горстка предателей не может посрамить честь, единство и образ армии в глазах народа и в глазах всего мира.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРоссийская газета 01:45
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