Мадуро призвал венесуэльских военных быть готовыми к нападению СШАКоммерсантъ 04:13

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости быть готовыми к тому, что военным придется защищать страну от возможного нападения США. Такое заявление господин Мадуро сделал перед молодыми курсантами на полигоне в штате Кожедес.

Мадуро призвал венесуэльских военных быть готовыми к нападению США

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