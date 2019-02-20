Политика
Мадуро призвал Гуайдо объявить выборы в ВенесуэлеИзвестия 19:17
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал спикера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо объявить выборы в стране. Выступая перед выпускниками медицинского университета, Мадуро призвал «самоназначившегося клоуна» созвать выборы.
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Почему он не созывает выборы, чтобы его скинули с помощью голосования народа? Пусть самоназначивший себя клоун созовет выборы, чтобы его там скинули голосованием.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРИА Новости 18:53
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