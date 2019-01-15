Энергетика
Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту
Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалютуРБКвчера в 16:16
В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional. За эту криптовалюту должно экспортироваться 15% от общего объема нефти.
РБКвчера в 16:16
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Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Обновлено в 01:28
Транспорт
Три станции московского метро закрыли из-за подтопления
Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" салатовой ветки Московского метрополитена временно закрыты из-за подтопления на участке между "Окружной" и "Верхними Лихоборами".
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной
Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц
На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1000 руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой, поскольку создает "межрегиональную дискриминацию потребителей".
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Число жертв при взрыве газа в Шахтах увеличилось до двух
Общий объем завалов после взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Шахтах Ростовской области составляет порядка 780 куб. м, сообщил РИА "Новости" представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Обновлено в 01:51
Космос
Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне
Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Песков рассказал, получает ли Путин пенсию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и Факты» не смог ответить на вопрос о размере пенсии главы государства.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
«Исламское государство» захватило город в Нигерии
Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство», захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено 13 января в 14:42
Происшествия
В США в результате ДТП на дорогу вылилось 13,3 тыс. литров шоколада
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Кораблей НАТО в Азовское море не будет, заявили в Крыму
Корабли Североатлантического альянса не могут пройти в Азовское море без согласия России, такая ситуация исключена.
Обновлено в 01:28
Общество
В России отказались допускать к печати часть комикса о Дэдпуле
Российское издательство «Комильфо» (подразделение «Эксмо») отказалось от печати одной из глав комикса о Дэдпуле.
Обновлено в 00:58
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн руб
Обновлено вчера в 15:05
Транспорт
ЦОДД призвал автовладельцев избегать поездок по Дмитровскому шоссе
Обновлено в 01:05
Хоккей
Овечкин поднялся на 14-е место в НХЛ по заброшенным шайбам
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 14-е место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по заброшенным шайбам, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:45
ЖКХ
В России тариф на сбор сухих отходов могут сократить до нуля
Правительство планирует, что тариф на сбор сухих коммунальных отходов будет существенно снижен вплоть до нуля, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 01:30
Происшествия
Гражданину Канады вынесли смертный приговор в Китае
Обновлено вчера в 08:25
Политика
В Японии заявили о неизменности позиции по мирному договору с Россией
В преддверии переговоров по проблеме мирного договора российский МИД сообщил о ряде беспокоивших его заявлений японского правительства, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии».
Обновлено в 00:44
Политика
Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах
Обновлено вчера в 16:50
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об активности гриппа в Европе
В Роспотребнадзоре предупредили россиян о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в странах Европы.
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Брянской области от взрыва газа пострадали три человека
В Мглинском районе Брянской области при взрыве газовоздушной смеси в частном жилом доме пострадали три человека, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:42
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено вчера в 12:32
Культура
Всемирно известного танцора раскритиковали за слова о полных людях
Ранее Парижская опера отказалась сотрудничать с артистом из-за его высказывания о полных людях.
Обновлено вчера в 23:27
Автоспорт
Карякин перевернулся на 71-м километре седьмого этапа «Дакара»-2019
Обновлено вчера в 12:36
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Трамп за свой счет угостил футболистов на приеме в Белом доме
Президент США Дональд Трамп угостил команду по американскому футболу Clemson Tigers фастфудом на приеме в Белом доме.
Обновлено вчера в 22:35
Гаджеты
«Роскачество» представило рейтинг беспроводных наушников
Специалисты «Роскачества» совместно с представителями Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT) составили рейтинг беспроводных Bluetooth-наушников.
Обновлено в 00:45
Хоккей
Российский хоккеист отверг водку
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин в Instagram-аккаунте рассказал, что откажется от пожизненного запаса водки, предложенного ему американским баром.
Обновлено в 01:56
Политика
Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина
Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
На Украине предложили закончить войну в Донбассе штурмом
Участник боевых действий в Донбассе Виталий Аверин заявил, что закончить вооруженный конфликт в регионе можно только силовым методом, передает "Обозреватель".
Обновлено вчера в 21:52