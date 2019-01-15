Энергетика

Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту
РБК
16:16

В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional. За криптовалюту должно экспортироваться 15% от общего объема нефти.
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий президент Венесуэлы с 19 апреля 2013 года. В прошлом - министр иностранных дел правительства Уго Чавеса и вице-президент.
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