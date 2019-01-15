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Энергетика Энергетика Газпром обвинил владимирский Белый дом в срыве соглашений Любопытно, что региональные законы (№№ 72-ОЗ, 73-ОЗ), на которые ссылается руководство «дочки» Газпрома, подписаны бывшим вице-губернатором Владимирской области Алексеем Конышевым, который в той или иной степени курировал отношения Белого дома газовиками.

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