Политика
Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с КолумбиейRT на русском вчера в 21:36
Венесуэльский лидер Николас Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Футбол
Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Глава ДНР оценил идею документально закрепить запрет на ответный огонь
Донецкая народная республика готова документально подтвердить отказ от ответного огня на линии соприкосновения, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП
Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары
Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено вчера в 09:50
Политика
День тишины наступил в Казахстане перед президентскими выборами
Главным фаворитом эксперты называют действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Свердловской области загорелась исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Опубликованы первые скриншоты новой операционной системы Huawei
Новая операционная система станет доступна уже осенью 2019 года. В Сети опубликовали первые изображения новой операционной системы Huawei.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма
В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Шоу-бизнес
«Премия Муз-ТВ 2019»: Бузова не получила ни одной награды
"Премия Муз-ТВ 2019": Бузова не получила ни одной награды 7 июня в ДС "Мегаспорт" состоялась XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019.
Обновлено в 00:47
Футбол
Каррера обратился к фанатам «Спартака»
Обновлено вчера в 15:13
Авто
Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России
По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Происшествия
СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 16:02
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Происшествия
Российского чиновника подстрелили за замечание водителю
Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Похудевшая Екатерина Скулкина похвасталась «новой» фигурой в латексе
Стоит отметить, что Екатерине с «новыми» формами удалось затмить даже полуобнаженную Екатерину Варнаву.
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал
В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Политика
Трамп: США и Мексика достигли соглашения
Ранее Трамп заявил, что если США и Мексика 6 июня не придут к соглашению по вопросу о пошлинах и мигрантах, то уже с понедельника, 10 июня, Вашингтон введет 5%-ые пошлины на мексиканские товары.
Обновлено вчера в 20:38
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:05
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Политика
Делегация из стран ЕС прибыла в Крым
Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Политика
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Авто
Появились первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу
Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02