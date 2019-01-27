Мадуро призвал страны ЕС отозвать ультиматум о проведении выборовРИА Новости 06:54

с чего всё началось

Европа вновь совершает ошибку по отношению к Венесуэле. Они игнорируют наши историю, несмотря на нашу 200-летнюю свободу. Мы гордимся нашей свободой, в нас течет кровь наших освободителей. Они должны отказаться от своего ультиматума, никто не смеет ставить нам ультиматумы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал страны ЕС отозвать свой ультиматум об объявлении выборов в восьмидневный срок в Венесуэле, об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Turk.

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