с чего всё началось

Европа вновь совершает ошибку по отношению к Венесуэле. Они игнорируют наши историю, несмотря на нашу 200-летнюю свободу. Мы гордимся нашей свободой, в нас течет кровь наших освободителей. Они должны отказаться от своего ультиматума, никто не смеет ставить нам ультиматумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января власти Германии, Франции и Испании одновременно выдвинули ультиматум законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Париж, Берлин и Мадрид потребовали от Мадуро в течение восьми дней объявить в стране внеочередные выборы.

Мадуро потребовал от ЕС отказаться от ультиматума властям Венесуэлы

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