Мадуро пообещал выделить 1 млрд евро на благоустройство ВенесуэлыВедомости 01:17

с чего всё началось

По словам Мадуро, в рамках программы планируется потратить 1 млрд евро в 62 самых густонаселенных городах Венесуэлы. Цель – превратить их в «самые красивые и современные в Латинской Америке», отметил президент. В последние годы Венесуэла переживает экономический кризис.

Экономика Убытки Tesla по итогам 2018 года составили почти миллиард долларов Убытки американского автопроизводителя Tesla по итогам четырех кварталов 2018 года составили порядка 976 миллионов долларов или 5,72 доллара на акцию, следует из отчета компании, опубликованного на ее сайте.

Общество Россияне смогут узнать личный кредитный рейтинг Россияне с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг, который будет учитывать, в том числе наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, "возраст" кредитной истории, чтобы определить уровень кредитного риска человека.

Транспорт «Коммерсант»: в Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов Бизнесмены предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о возможных перебоях в поставках продуктов и росте расходов на логистику из-за изменений правил передвижения грузовиков в столице, пишет "Коммерсант".

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Радиотехбанка Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию в Радиотехбанке, зарегистрированном в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте ЦБ.

Хоккей Малкин подрался со Стэмкосом в матче НХЛ «Питтсбург» — «Тампа» Российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подрался с игроком «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивеном Стэмкосом в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Происшествия Волочкова обвинила в обмане задержанного сенатора Арашукова Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обманул ее, когда та приезжала в республику с благотворительными концертами.

Шоу-бизнес Галкин ответил на критику Ахеджаковой за пародию Телеведущий и пародист Максим Галкин в Instagram ответил на претензии актрисы Лии Ахеджаковой.

Происшествия Молния попала в российский самолет на пути из Рима в Москву Никто из находившихся на борту не пострадал. После прилета техники обнаружили на элементах механизации подпалины от удара молнии.

Космос Сотрудники космодрома нашли трещину в разгонном блоке «Фрегат» «Фрегат», который должен будет вывести на орбиту спутники британской системы OneWeb, находится на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Политика Мюллер выступил против раскрытия улик по делу компании Пригожина Специальный прокурор США Роберт Мюллер выступил против раскрытия материалов по делу в отношении Concord Management and Consulting (ее в Вашингтоне обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 года), принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину.

Транспорт Московское метро получит 66 поездов нового поколения в 2019 году Новые поезда имеют сквозной проход через все вагоны, их вместительность больше на 15%.

Общество Названы самые опасные для вождения страны Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).

Экономика Гостиница «Пекин» в центре Москвы будет продана китайской компании Как сообщает источник, покупатель планирует создать на части площадей гостиницы Центр китайской культуры.

Гаджеты Стартап Wannaby запустил приложение для примерки кроссовок Разработчики уверены, что приложение поможет покупателям и производителям, сократив число возвратов при покупках обуви онлайн.

Экономика В России изменится методика оценки бедности Федеральная служба государственной статистики (Росстат) намерена проводить исследования уровня бедности в России по модернизированной методике, об этом РБК сообщили в министерстве труда и социальной защиты РФ.

Общество В 2019 году каждая десятая семья надеется купить жилье или машину В прошлом году автомобиль приобрели 9% россиян, а жилье — 6%. В 2018 году самой популярной у россиян покупкой оставался сотовый телефон — гаджеты купили 28% опрошенных.

Армия и оружие На Украине призвали создать способное «бить вглубь России» оружие Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко рассказал, что «фиксация из космоса», осуществляемая западными союзниками, может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Политика В МИД России назвали игрой установленные США сроки по ДРСМД Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал игрой установленный США 60-дневный срок по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Авто Новый внедорожник KIA Mohave готовится к дебюту Компания KIA готовит к премьере новое поколение кроссовера Mohave. На днях первые тестовые автомобили вышли на зимние дорожные испытания.

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Авто Land Rover отказался от 3-дверного Range Rover SV Coupe Британский автогигант Jaguar Land Rover отказался от выпуска самого дорого в истории Range Rover под названием SV Coupe.

Происшествия Слушания о заключении под стражу Арашукова проходят в закрытом режиме СК располагает информацией, что у задержанного сенатора от Карачаево-Черкессии есть вид на жительство в ОАЭ Слушания о заключении под стражу сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, которого задержали ранее в среду, 30 января, проходят в Басманном суде Москвы в закрытом режиме, передает ТАСС.