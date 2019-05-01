Политика
Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть ВенесуэлуРоссийская газета 03:00
Власти Венесуэлы раскритиковали госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего президента боливарианской республики в попытке покинуть страну после попытки госпереворота. Сам Мадуро назвал правительство США сумасшедшим из-за той ненависти, которую проявляют к нему американские политики.
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Вашингтон изо всех сил старался деморализовать венесуэльскую армию и теперь использовал фейки как часть информационной войны.
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 05:35
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Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Политика
Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено в 07:27
Музыка
Назван состав российского жюри на конкурсе «Евровидение-2019»
Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2019" опубликовали список членов профессионального жюри от России.
Обновлено в 08:17
Общество
Организатор Лоскутов: «Монстрация» пройдет 1 мая в 30 российских городах
Первомайское шествие "Монстрация - 2019" пройдет в очередной раз 1 мая в Новосибирске, а также в 30 российских городах.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Кино
Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»
Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Происшествия
На первомайском шествии задержали депутата Максима Резника
Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник был задержан на Невском проспекте в Петербурге во время первомайского шествия.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной
Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны
Обновлено в 06:20
Происшествия
Юрист прокомментировал приговор Ассанжа
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:37
Политика
Сторонники КПРФ начали шествие в Москве
В Москве началась первомайская демонстрация КПРФ и её сторонников.
Обновлено в 05:27
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России за день
Обновлено 29 апреля в 12:54
Шоу-бизнес
Церковники отказались расторгать брак Петросяна и Степаненко
Евгений Петросян попросил церковников развенчать его брак с Еленой Степаненко.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже
Полицейские в ответ применили гранаты со слезоточивым газом.
Обновлено в 07:25
Транспорт
Канатная дорога на Ай-Петри открылась в Крыму
Работу возобновила канатная дорога Мисхор — Ай-Петри, которая была закрыта в течение трёх месяцев для проведения профилактических работ.
Обновлено в 08:06
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Хоккей
«Спартак» не стал продлевать контракты с семью игроками
Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» объявил об уходе из команды семерых игроков.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении активиста «мусорных» протестов
В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении активиста Андрея Боровикова, ему вменяют неоднократное нарушение «митинговых» статей КоАП РФ, сообщает портал 29.ru.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии
Лукашенко постановил освободить Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии в соответствии со статьей 84 Конституции за совершение проступков, дискредитирующих звание, указано в соответствующем указе за подписью главы республики, опубликованном на национальном правовом портале.
Обновлено вчера в 18:01
Авто
Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года
Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская назвала знакомство с Прохором Шаляпиным «чудом»
Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена режиссера Армена Джигарханяна, опубликовала в микроблоге видеофрагмент предстоящего интервью, в котором рассказала о чудесах в своей жизни.
Обновлено в 05:53
Наука
Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
В преддверии майских праздников в ЦВО состоялось более 250 антитеррористических учений
В Центральном военном округе в канун майских праздников военнослужащие провели более 250 тренировок по антитеррору, об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
Обновлено в 03:39
Общество
В Ростове объявлено штормовое предупреждение
В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
Обновлено в 04:40