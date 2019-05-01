Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть ВенесуэлуРоссийская газета 03:00

Вашингтон изо всех сил старался деморализовать венесуэльскую армию и теперь использовал фейки как часть информационной войны.

Власти Венесуэлы раскритиковали госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего президента боливарианской республики в попытке покинуть страну после попытки госпереворота. Сам Мадуро назвал правительство США сумасшедшим из-за той ненависти, которую проявляют к нему американские политики.

Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

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Политика Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.

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Армия и оружие В преддверии майских праздников в ЦВО состоялось более 250 антитеррористических учений В Центральном военном округе в канун майских праздников военнослужащие провели более 250 тренировок по антитеррору, об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.