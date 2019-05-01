Политика

Мадуро ответил на слова Помпео о его побегеГазета.Ru вчера в 23:06

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Мария Захарова
Вашингтон изо всех сил старался деморализовать венесуэльскую армию и теперь использовал фейки как часть информационной войны.
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 05:35

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Захарова отреагировала на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

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МИД Венесуэлы назвал слова Помпео о планах Мадуро покинуть страну «фейком»

Интерфаксвчера в 23:46

МИД ответил на заявления Помпео об уговорах России в адрес Мадуро

РБКвчера в 23:05
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Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

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Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

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Первомайские демонстрации в Париже переросли в беспорядки

Обновлено в 08:25
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Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
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Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов

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Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
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На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света

Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Общество

Националисты срывают первомайское шествие в Харькове

Обновлено в 04:26
Общество

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
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Razer выпустит тостер, и на этот раз это не первоапрельская шутка

Обновлено в 04:50
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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
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Корытько покинул пост главного тренера молодежного ФК «Динамо»

Владимир Корытько покинул пост главного тренера молодежной футбольной команды московского "Динамо".
Обновлено в 09:54
Политика

Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США

Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 06:02
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На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:03
Кино

Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»

Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
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Пригожин призвал «убрать руки» от участвующей в Евровидении Алсу

Обновлено в 08:08
Политика

Первомайская демонстрация в Петрозаводске прошла под флагами КПРФ

Более трехсот человек приняли участие в первомайской демонстрации и митинге, которые прошли 1 мая в Петрозаводске по инициативе регионального отделения КПРФ.
Обновлено в 07:30
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Общество

Несанкционированные митинги проходят в Казахстане

Обновлено в 04:22
Футбол

Дани Алвес: «Я не одобряю поступок Неймара»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался об инциденте, который произошел с его одноклубником и товарищем по сборной Бразилии Неймаром в финале Кубка Франции.
Обновлено в 06:12
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Политика

Посол: Венесуэла не ожидает, что ЕС поддержит силовые действия США

Венесуэла не ожидает, что европейские страны поддержат силовые действия США в республике, заявила посол Венесуэлы в Евросоюзе Клаудиа Салерно Кальдера.
Обновлено в 04:38
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Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
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Политика

Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
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Заведующая детским садом в Краснодаре заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре поставила одного из своих воспитанников на колени и заставила целовать землю, - пишет издание BAZA.
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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