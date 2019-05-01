Мадуро ответил на слова Помпео о его побегеГазета.Ru вчера в 23:06

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мадуро ответил на слова Помпео о его побеге

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