Мадуро ответил на слова Помпео о его планах покинуть ВенесуэлуRT на русском 00:36

Ранее Помпео в ходе интервью CNN заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы был готов покинуть страну 30 апреля. По его словам, Мадуро собирался вылететь на Кубу. 30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода».

Мадуро ответил на слова Помпео о его планах покинуть Венесуэлу

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