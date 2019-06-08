Политика
Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с КолумбиейRT на русском вчера в 21:36
Венесуэльский лидер Николас Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Кино
Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды
Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко заявил, что создатели сериала HBO "Чернобыль" исказили факты.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Политика
В Раде призвали судить президентов Украины за госизмену
В Раде призвали судить первых двух президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму за госизмену.
Обновлено в 00:33
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Обновлено 06 июня в 15:27
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, которые выдвинул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
Президент Украины Владимир Зеленский пока себя никак не проявил, поживем - увидим, заявил российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность контактов с украинским коллегой.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Кандидат на пост Мэй признался в употреблении наркотиков
Британский министр окружающей среды и сельского хозяйства, кандидат в лидеры Консервативной партии Майкл Гоув признался в употреблении кокаина, пишет Daily Mail.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Трамп призвал NASA сосредоточиться на Марсе
Обновлено вчера в 14:47
Кино
Милош Бикович снимется в фильме о Николе Тесле
Сербский актер Милош Бикович поделился планами снять полнометражный фильм и сериал об ученом Николе Тесле.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Глава немецкого концерна призвал защитить «Северный поток — 2» от США
Глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку проекта "Северный поток — 2" и призвал вернуть Россию в международное сообщество.
Обновлено в 00:00
Политика
На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу
Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие
США дали Турции время подумать об отказе от С-400
Ранее были названы сроки поставки С-400 Турции. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, поставки С-400 Турции начнутся через два месяца.
Обновлено вчера в 16:20
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:57
Игры
На Марс через «Армагеддон»: заходите в Информационный Центр Warface
Обновлено вчера в 15:20
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся Facebook, Instagram и WhatsApp
Социальные сети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp больше не будут предустановлены на смартфонах Huawei.
Обновлено вчера в 11:09
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Дочка Леры Кудрявцевой получила неординарный подарок
Дочка Леры Кудрявцевой получила от ее стилиста Макса Гора неординарный подарок. Он преподнес ей куклу – копию матери.
Обновлено в 00:25
Наука
Ученые назвали главную причину старения
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.
Обновлено в 02:06
Гаджеты
На следующей неделе глава AMD расскажет о планах по поддержке трассировки лучей
Источник изображения: AMD Подытожила свой комментарий госпожа Коттер обещанием раскрыть на E3 2019 планы компании о внедрении трассировки лучей в сфере графики.
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие
Хуситы уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper
Обновлено вчера в 10:46
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Ленобласти погиб водитель, совершив наезд на лося
Обновлено в 00:55
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
Роспотребнадзор предупредил россиян, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, и дал рекомендации по защите от жары.
Обновлено в 00:31