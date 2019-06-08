Политика

Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с КолумбиейRT на русском вчера в 21:36

Венесуэльский лидер Николас Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с Колумбией

RT на русскомвчера в 21:36

Мадуро объявил об открытии границы Венесуэлы с Колумбией

Газета.Ruвчера в 20:57

Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией

Коммерсантъвчера в 21:18

Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией

РБКвчера в 21:10

Мадуро сообщил, что Венесуэла откроет границу с Колумбией в субботу

ТАССвчера в 21:06

Мадуро приказал разблокировать границу с Колумбией

РИА Новостивчера в 21:03

В Венесуэле решили открыть границу с Колумбией с 8 июня

Интерфаксвчера в 21:20
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:40, Ашберн
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Глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку проекта "Северный поток — 2" и призвал вернуть Россию в международное сообщество.
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На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу

Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.
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