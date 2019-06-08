Политика
Мадуро открыл границу Венесуэлы с КолумбиейРБК вчера в 21:10
Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
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Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Ростех прекратил закупки композитных материалов за рубежом
Обновлено вчера в 12:18
Футбол
Вячеслав Колосков: «Если Россию отрежут от Лиги чемпионов, от нас ничего не останется»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с "СЭ" мнением о высказывании официального представителя испанской примеры Даниэля Серехидо, который заявил, что Россия может не получить место в новой Лиге чемпионов, которую планируют создать к 2024 году.
Обновлено в 04:49
Авто
Ravon анонсировал новую бюджетную модель, реального конкурента Ладе
Эксперты не исключают, что под брендом Ravon выйдет достойный конкурент российским Ладам.
Обновлено в 02:16
Экономика
Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией
29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.
Обновлено в 05:08
Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Политика
Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях
Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.
Обновлено в 04:24
Футбол
Фонсека расторг контракт с «Шахтером» для перехода в «Рому»
Паулу Фонсека достиг соглашения с донецким «Шахтером» о расторжении контракта. Специалист сможет уже на следующей неделе возглавить «Рому».
Обновлено в 04:00
Спорт
В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019
Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.
Обновлено вчера в 19:29
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Происшествия
Исправительная колония загорелась в Свердловской области
В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Подростка увезли в больницу после прыжка с Яхтенного моста в воду
В результате неудачный прыжок привел к госпитализации. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Обновлено в 05:24
Происшествия
На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания
Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.
Обновлено в 03:35
Происшествия
МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова
В квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, сообщил столичный главк МВД.
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Дочка Леры Кудрявцевой получила неординарный подарок
Дочка Леры Кудрявцевой получила от ее стилиста Макса Гора неординарный подарок. Он преподнес ей куклу – копию матери.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе
Мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева до смерти избили в парке на юго-западе Москвы, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 05:00
Наука
Найден способ понизить артериальное давление
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Задержаны еще трое подозреваемых в убийстве спецназовца
Сотрудники правоохранительных органов задержали еще троих подозреваемых по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Кино
Джон Сина сыграет в «Форсаже-9»
Рестлер Джон Сина сыграет в фильме «Форсаж-9», сообщил Вин Дизель в своем инстаграме. Кого играет актер, пока не ясно.
Обновлено в 03:24
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Экономика
В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал
В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Политика
Трамп признал Луну частью Марса
Обновлено в 04:01
Происшествия
Иван Голунов рассказал о задержании и условиях содержания в ИВС
Задержанный по подозрению в сбыте наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал о своем задержании и условиях содержания в изоляторе временного содержания (ИВС).
Обновлено в 05:13
Музыка
Загитова продемонстрировала выступление под новую песню
Олимпийская чемпионка Алина Загитова продемонстрировала фрагмент программы под музыку, которую фигуристка выбрала на новый сезон.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10