Политика

Мадуро открыл границу Венесуэлы с КолумбиейРБК вчера в 21:10

Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
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Венесуэла открывает границы с Колумбией

Эхо Москвы04:36

Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с Колумбией

RT на русскомвчера в 21:36

Мадуро приказал разблокировать границу с Колумбией

РИА Новостивчера в 21:03

Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией

РБКвчера в 21:10

Мадуро сообщил, что Венесуэла откроет границу с Колумбией в субботу

ТАССвчера в 21:06

Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией

Известиявчера в 21:33

Мадуро объявил об открытии границы Венесуэлы с Колумбией

Газета.Ruвчера в 20:57
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Авто

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Экономика

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Обновлено в 05:08
Политика

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Обновлено в 04:39
Футбол

«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева

Обновлено в 02:02
Политика

Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях

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Обновлено в 04:24
Футбол

Фонсека расторг контракт с «Шахтером» для перехода в «Рому»

Паулу Фонсека достиг соглашения с донецким «Шахтером» о расторжении контракта. Специалист сможет уже на следующей неделе возглавить «Рому».
Обновлено в 04:00
Спорт

В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019

Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.
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Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

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Происшествия

Исправительная колония загорелась в Свердловской области

В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.
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Происшествия

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В результате неудачный прыжок привел к госпитализации. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Обновлено в 05:24
Происшествия

На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания

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Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
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Задержаны еще трое подозреваемых в убийстве спецназовца

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще троих подозреваемых по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина.
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Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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Рестлер Джон Сина сыграет в фильме «Форсаж-9», сообщил Вин Дизель в своем инстаграме. Кого играет актер, пока не ясно.
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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

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В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал

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Трамп признал Луну частью Марса

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Иван Голунов рассказал о задержании и условиях содержания в ИВС

Задержанный по подозрению в сбыте наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал о своем задержании и условиях содержания в изоляторе временного содержания (ИВС).
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