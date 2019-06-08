Политика
Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с КолумбиейИзвестия 21:33
Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился открыть закрытую с февраля границу страны с Колумбией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Во исполнение в полной мере нашего суверенитета я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира с субботы, 8 июня. Мы - мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРИА Новости 20:43
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