Политика
Мадуро открыл границу Венесуэлы с КолумбиейРБК вчера в 21:10
Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
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Футбол
Сборная Аргентины разгромила Никарагуа, Месси оформил дубль
Обновлено вчера в 22:22
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено 06 июня в 11:05
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено 05 июня в 11:08
Политика
Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаин
В книге о журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости нюхал кокаин.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия
Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова
В квартире, которую журналист «Медузы» Иван Голунов арендует в Москве, были обнаружены 5 г кокаина, сообщается на сайте главного управления МВД по столице.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие
Сирийская армия отбила серию атак боевиков в провинции Хама
Сирийская армия отбила серию атак боевиков в провинции Хама.
Обновлено вчера в 02:24
Политика
Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского
Высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".
Обновлено в 00:43
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Гаджеты
Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено вчера в 05:55
Технологии
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Шоу-бизнес
Участница шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик проиграла суд по делу об опеке над дочерью
В октябре прошлого года звезда шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик пожаловалась, что экс-возлюбленный Антон Радченко забрал у нее 5-месячную дочь и передал на воспитание бывшей домработнице модели.
Обновлено вчера в 07:43
Футбол
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Наука
В мышиной печени обнаружили долгожителей
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Путин пожелал здоровья попавшей в больницу Симоньян
Обновлено вчера в 11:15
Баскетбол
«Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА
"Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:01
Игры
В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа
Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.
Обновлено вчера в 10:01
Шоу-бизнес
Проклятое наследство Джуны: кого свела в могилу битва за имущество целительницы
Обновлено в 01:00
Политика
Алек Болдуин устал пародировать Трампа
Американский актёр Алек Болдуин в интервью USA Today заявил об усталости от исполнения роли Трампа в программе Saturday Night Live.
Обновлено вчера в 20:08
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как защититься от жары
Чтобы избежать указанных последствий специалисты рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер.
Обновлено 06 июня в 01:59
Политика
Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года
Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения страны до 2025 года.
Обновлено вчера в 13:57