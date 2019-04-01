Мадуро ограничил потребление электроэнергии в ВенесуэлеГазета.Ru 00:30

Недавние сбои в электроснабжении Венесуэлы были вызваны "электромагнитными атаками", заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в обращении к стране. Масштабное отключение электроэнергии произошло по всей стране вечером в субботу, власти заявили о новых атаках на объекты электроснабжения.

с чего всё началось

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере заявил о введении норм производства, распределения и потребления электроэнергии в стране. По его словам, данные ограничения вводится в Венесуэле на 30 дней.

Футбол Клопп: «Мы победили некрасиво, ну и плевать» Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" в матче 21-го тура АПЛ со счетом 2:1.

Политика Назван девиз правления нового императора Японии Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что девизом правления следующего императора страны станет Рэйва.

Здоровье Официально: Какую зарплату получают главврачи в тульских больницах Официально: Какую зарплату получают главврачи в тульских больницах Обнародованы данные о среднемесячной зарплате главврачей в 2018 году.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.

Происшествия Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".

Политика Глава ЕП поздравил Чапутову с победой на выборах президента Словакии Председатель Европарламента Антонио Таяни поздравил адвоката Зузану Чапутову с победой на президентских выборах в Словакии.

Путешествия Россияне назвали самых воспитанных туристов Японцы, немцы и французы считаются самыми воспитанными и вежливыми туристами.

Интернет Шпионское ПО годами было доступно под видом приложений для Android В магазине приложений Google Play в течение нескольких лет можно было беспрепятственно скачать сервисы, шпионящие за владельцами устройств на базе Android.

Политика Саакашвили передумал возвращаться на Украину Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.

Происшествия На северо-западе Москвы полыхает крупный пожар В здании склада, расположенного на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, возник крупный пожар.

Энергетика Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.

Здоровье Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.

Путешествия Названы самые популярные у иностранцев города России Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Тулой В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.

Политика Внучка Муссолини раскритиковала Джима Керри за рисунок Евродепутат Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, раскритиковала актера Джима Керри за рисунок, который тот опубликовал в своем Twitter.

Авто Составлен рейтинг автомобилей с лучшей штатной шумоизоляцией Эксперты составили список машин с максимально хорошей шумоизоляцией.

Политика Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.

Политика Порошенко рассчитывает на «серьёзных» избирателей — представитель штаба Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проиграет во втором туре президентских выборов действующему президенту Петру Порошенко, поскольку большинство избирателей будут голосовать «не по приколу», заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщило 1 марта информационное агентство «Укринформ».

Экономика Социальные пенсии в России увеличились Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.

Политика Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Происшествия Елизавета II перестанет водить автомобиль Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.

Политика Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине 2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.

Экономика Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентов Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентов По итогам 2018 года совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась существенно меньше инфляции.

Происшествия Более 2 млн рублей похитили из квартиры пенсионера в Новой Москве Злоумышленник похитил более 2 млн рублей из квартиры пенсионера, расположенной в поселке Минзаг в Новой Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главка московской полиции.