Политика
Мадуро оценил покушение на него в $20 млнКоммерсантъ вчера в 23:50
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за прошлогоднее покушение на него было заплачено $20 млн. Организатором покушения он снова назвал оппозиционера Хулио Борхеса.
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Проект моего убийства, попытка которого была совершена 4 августа, стоил несколько миллионов долларов, говорят о 20 миллионах долларов.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРБК вчера в 23:20
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Депутаты предложили сделать бесплатными 10 минут парковки
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Обновлено вчера в 07:45
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Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
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Правительство РФ выделит 466 млн рублей на пункт пропуска Кани-Курган
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Платини задержан по делу о коррупции
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Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании
Президент США Дональд Трамп официально объявил во вторник о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года.
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