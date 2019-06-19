Политика

Мадуро оценил покушение на него в $20 млнКоммерсантъ вчера в 23:50

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за прошлогоднее покушение на него было заплачено $20 млн. Организатором покушения он снова назвал оппозиционера Хулио Борхеса.
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Николас Мадуро
Проект моего убийства, попытка которого была совершена 4 августа, стоил несколько миллионов долларов, говорят о 20 миллионах долларов.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРБК вчера в 23:20

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