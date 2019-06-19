Политика

Мадуро оценил покушение на него в $20 млнКоммерсантъ вчера в 23:50

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за прошлогоднее покушение на него было заплачено $20 млн. Организатором покушения он снова назвал оппозиционера Хулио Борхеса.
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Мадуро оценил покушение на себя в $20 млн

Газета.Ru03:52

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ФАН00:35

Мадуро заявил, что за покушение на него заплатили $20 млн

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Мадуро оценил покушение на него в $20 млн

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Мадуро назвал стоимость покушения на себя

РБКвчера в 23:20

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ТАСС00:21

Мадуро рассказал, сколько стоила попытка его убийства

РИА Новостивчера в 22:07
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