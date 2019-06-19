Политика
Мадуро оценил покушение на него в $20 млнКоммерсантъ вчера в 23:50
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за прошлогоднее покушение на него было заплачено $20 млн. Организатором покушения он снова назвал оппозиционера Хулио Борхеса.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:33, Вашингтон
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие
Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому
13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 02:27
Здоровье
В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жару
Определить, какой из напитков натуральный квас помогут несколько "примет".
Обновлено в 01:00
Технологии
Задания ЕГЭ могут стать индивидуальными
Переход на формирование индивидуальных вариантов КИМ непосредственно в пункте проведения экзамена на основе банка заданий ЕГЭ возможен в перспективе, подчеркнули в Рособрнадзоре.
Обновлено в 05:15
Авто
В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Общество
Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге
Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Медведчук: убийство Захарченко сорвало переговоры по обмену Сенцова
Убийство главы ДНР Александра Захарченко помешало переговорам об обмене режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 04:59
Наука
Болезни зубов и десен связали с повышенным риском рака печени
Медики обнаружили связь между болезнями зубов и десен и повышенным риском возникновения рака печени и желчного пузыря, говорится в United European Gastroenterology Journal.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Китайские СМИ заявили, что Россия «убивает» американскую систему GPS
Обновлено вчера в 14:11
Общество
В Екатеринбурге табличку «Город бесов» заменили на «Город храбрых»
Сегодня на выезд в Екатеринбург появилась новая табличка. Вместо "Города бесов" столица Урала стала "Городом храбрых".
Обновлено вчера в 02:23
Космос
Телескоп «Спектр-Р» превзошел ожидания ученых
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Футбол
Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»
Неймар заявил, что больше не хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В столкновении грузовика с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
В Краснодарском крае утром в среду рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 17 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 02:19
Гаджеты
Браузер Firefox угрожает вашей криптовалюте. Его необходимо обновить
В браузере Mozilla Firefox обнаружили критическую уязвимость, которая уже использовалась злоумышленниками для осуществления атак на пользователей криптовалют.
Обновлено в 04:38
Финансы
Средства с маткапитала могут перенаправить на увеличение детского пособия
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил "Интерфаксу", что высвобожденные деньги от уменьшения расходов на материнский капитал в бюджете на следующий год пойдут на другие нужды - в том числе, возможно, на существенное увеличение 50-рублевого детского пособия, о чем говорил премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Срочно: В Донецке прогремел мощный взрыв, обстреляна детская больница
В Донецке утром в среду, 19 июня, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:23
Авто
Реальные продажи новых автомобилей в мае упали на 18%
Обновлено в 03:59
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Общество
Росреестр назвал крайней мерой изъятие земель за нескошенную траву
Принудительное изъятие земли у собственников за нарушение правил пожарной безопасности станет исключительной мерой, сообщила "Интерфаксу" глава Росреестра Виктория Абрамченко.
Обновлено в 04:58
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада
Обновлено в 04:03
Политика
Ляшко оценил бездействие Зеленского в ситуации с Меркель
Обновлено вчера в 16:22