Мадуро оценил покушение на него в $20 млнКоммерсантъ вчера в 23:50

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за прошлогоднее покушение на него было заплачено $20 млн. Организатором покушения он снова назвал оппозиционера Хулио Борхеса.

Мадуро оценил покушение на него в $20 млн

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