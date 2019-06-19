Политика

Мадуро оценил покушение на себя в $20 млнТАСС 00:21

Подготовка к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе прошлого года стоила несколько миллионов долларов. Такие данные привел во вторник сам глава государства.
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Мадуро оценил покушение на себя в $20 млн

Газета.Ru03:52

Мадуро заявил, что за покушение на него заплатили $20 млн

RT на русскомвчера в 22:57

Мадуро оценил покушение на себя в $20 млн

ТАСС00:21

Мадуро оценил покушение на него в $20 млн

Коммерсантъвчера в 23:50

Мадуро назвал стоимость покушения на себя

РБКвчера в 23:20

Мадуро оценил стоимость покушения на него в 2018 году

ФАН00:35

Мадуро рассказал, сколько стоила попытка его убийства

РИА Новостивчера в 22:07
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Происшествия

В Ираке прогремели взрывы рядом с нефтяными объектами

Недалеко от иракского города Басра упала ракета в районе, где располагаются объекты иностранных нефтяных компаний.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Здоровье

ВОЗ опасается, что успехи медицины могут сойти на нет за столетие

Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировые правительства одобрить новый вид контроля за применением антибиотиков.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из близлежащих к Москве областей, её определят после получения необходимых документов, рассказал начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по столице Сергей Мороз.
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие

В России заявили о попытках террористов получить доступ к биооружию

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что российская сторона фиксирует попытки международных террористов получить доступ к биологическому оружию.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Футбол

Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой

Бразилия и Венесуэла провели между собой 26-й матч в истории. Ранее бразильцы одержали 23 победы, еще два раза команды играли вничью.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Посол Сирии в России заявил о последнем этапе войны с террористами

Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в стране наступает последний этап войны с террористами.
Обновлено в 02:36
Наука

Найден способ избежать появления рака кишечника у мужчин

Ученые посчитали, что у мужчин, которые употребляли йогурт минимум два раза в неделю, риск развития доброкачественных опухолей был ниже на 19%, а появление аденом в толстом кишечнике, которые могут переродиться в рак, уменьшилось на 26%.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21

В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:00
Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.
Обновлено вчера в 06:47
Экономика

Модернизация аэропорта «Домодедово» снизила его пропускную способность

Проект по модернизации аэропорта «Домодедово», реализуемый Росавиацией, не был завершен в установленный срок и привел к падению пропускной способности воздушной гавани.
Обновлено в 02:41
Общество

Частный сектор обяжут платить курортный сбор

Чиновники предлагают исправить такую несправедливость следующим образом: обязать физлиц, сдающим жилье туристам платить курортный сбор за каждого постояльца; предложить им стать самозанятыми.
Обновлено в 04:03
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Футбол

Мишель Платини рассказал о подробностях своего допроса

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини рассказал, что во время допроса следователи спрашивали его о Евро-2016 и ЧМ по футболу в России.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки

Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено 17 июня в 14:22
Политика

Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций

Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Обновлено в 03:08
Политика

Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

Обновлено вчера в 22:32
Футбол

Дзюба провел тренировку с бойцами ММА

Форвард «Зенита» Артем Дзюба провел тренировку с боксерами и бойцами смешанных единоборств.
Обновлено в 01:15
Экономика

Перенос столицы Индонезии из Джакарты начнется в 2021 году

Власти Индонезии намерены приступить к переносу столицы страны из густонаселенной Джакарты в другой город в 2021 году.
Обновлено в 03:00
Политика

Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель

Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

В Филадельфии изъяли партию кокаина стоимостью $1 млрд

В Филадельфии с судна изъяли 16,5 т кокаина стоимостью более $1 млрд, сообщается в Twitter прокуратуры восточного округа американского штата Пенсильвания.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
Гаджеты

Анонс Samsung Galaxy Note 10 состоится 7 августа

Сегодня стало известно, что флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 10 могут представить публике 7 августа.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варна в Москву.
Обновлено в 02:41
Экономика

Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия

В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет

Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 02:48
Транспорт

В июле в метро Москвы завершат обновление турникетов на всех станциях

В июле в Московском метрополитене завершат обновление турникетов на всех станциях. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Обновлено в 03:41
Авто

BMW отзывает более полумиллиона немолодых машин по всем миру

BMW отзывает 560 тысяч своих автомобилей 5 и 6 серий из-за возможных проблем с коррозией электропроводки.
Обновлено вчера в 17:11
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

Внутри территории оба дома соединены дорожкой, свидетельствующей о том, что соседи запросто ходят друг к другу в гости.
Обновлено в 03:47
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