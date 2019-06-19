Политика
Мадуро оценил покушение на себя в $20 млнТАСС 00:21
Подготовка к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе прошлого года стоила несколько миллионов долларов. Такие данные привел во вторник сам глава государства.
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Происшествия
В Ираке прогремели взрывы рядом с нефтяными объектами
Недалеко от иракского города Басра упала ракета в районе, где располагаются объекты иностранных нефтяных компаний.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Здоровье
ВОЗ опасается, что успехи медицины могут сойти на нет за столетие
Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировые правительства одобрить новый вид контроля за применением антибиотиков.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из близлежащих к Москве областей, её определят после получения необходимых документов, рассказал начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по столице Сергей Мороз.
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
В России заявили о попытках террористов получить доступ к биооружию
Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что российская сторона фиксирует попытки международных террористов получить доступ к биологическому оружию.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Бразилия и Венесуэла провели между собой 26-й матч в истории. Ранее бразильцы одержали 23 победы, еще два раза команды играли вничью.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Посол Сирии в России заявил о последнем этапе войны с террористами
Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в стране наступает последний этап войны с террористами.
Обновлено в 02:36
Наука
Найден способ избежать появления рака кишечника у мужчин
Ученые посчитали, что у мужчин, которые употребляли йогурт минимум два раза в неделю, риск развития доброкачественных опухолей был ниже на 19%, а появление аденом в толстом кишечнике, которые могут переродиться в рак, уменьшилось на 26%.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21
В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.
Обновлено вчера в 06:47
Экономика
Модернизация аэропорта «Домодедово» снизила его пропускную способность
Проект по модернизации аэропорта «Домодедово», реализуемый Росавиацией, не был завершен в установленный срок и привел к падению пропускной способности воздушной гавани.
Обновлено в 02:41
Общество
Частный сектор обяжут платить курортный сбор
Чиновники предлагают исправить такую несправедливость следующим образом: обязать физлиц, сдающим жилье туристам платить курортный сбор за каждого постояльца; предложить им стать самозанятыми.
Обновлено в 04:03
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Футбол
Мишель Платини рассказал о подробностях своего допроса
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини рассказал, что во время допроса следователи спрашивали его о Евро-2016 и ЧМ по футболу в России.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки
Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено 17 июня в 14:22
Политика
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций
Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Обновлено в 03:08
Политика
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Дзюба провел тренировку с бойцами ММА
Форвард «Зенита» Артем Дзюба провел тренировку с боксерами и бойцами смешанных единоборств.
Обновлено в 01:15
Экономика
Перенос столицы Индонезии из Джакарты начнется в 2021 году
Власти Индонезии намерены приступить к переносу столицы страны из густонаселенной Джакарты в другой город в 2021 году.
Обновлено в 03:00
Политика
Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В Филадельфии изъяли партию кокаина стоимостью $1 млрд
В Филадельфии с судна изъяли 16,5 т кокаина стоимостью более $1 млрд, сообщается в Twitter прокуратуры восточного округа американского штата Пенсильвания.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
Гаджеты
Анонс Samsung Galaxy Note 10 состоится 7 августа
Сегодня стало известно, что флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 10 могут представить публике 7 августа.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варна в Москву.
Обновлено в 02:41
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет
Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 02:48
Транспорт
В июле в метро Москвы завершат обновление турникетов на всех станциях
В июле в Московском метрополитене завершат обновление турникетов на всех станциях. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Обновлено в 03:41
Авто
BMW отзывает более полумиллиона немолодых машин по всем миру
BMW отзывает 560 тысяч своих автомобилей 5 и 6 серий из-за возможных проблем с коррозией электропроводки.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
Внутри территории оба дома соединены дорожкой, свидетельствующей о том, что соседи запросто ходят друг к другу в гости.
Обновлено в 03:47