Политика

Мадуро объявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»Газета.Ru 03:30

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об освобождении своей страны от министерства колоний Соединенных Штатов - так политик прокомментировал выход из Организации американских государств. Лидер оппозиционного парламента страны Хуан Гуайдо заявил о своем преследовании со стороны силовиков.
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История выхода Венесуэлы из Организации американских государств

ТАСС03:29

Мадуро объявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»

Газета.Ru03:30

Folha (Бразилия): Бразилия и Россия — это не провинции США (Folha)

ИноСМИ26 апреля в 13:08

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Мадуро пообещал, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

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«Украинская любовница» Саакашвили попала в ДТП в Москве

Елена Бурчак, о которой СМИ упоминали как о любовнице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, попала в ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ.
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Общество

Апелляционный суд Кувейта вынесет решение по делу россиянки пятого мая

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Обновлено в 05:36
Музыка

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
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