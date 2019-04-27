Политика
Мадуро объявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»Газета.Ru 03:30
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об освобождении своей страны от министерства колоний Соединенных Штатов - так политик прокомментировал выход из Организации американских государств. Лидер оппозиционного парламента страны Хуан Гуайдо заявил о своем преследовании со стороны силовиков.
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Общество
В Москву возвращаются ночные заморозки
Синоптики ожидают, что в ближайшие пару дней температура воздуха в Москве и Подмосковье не будет превышать 13 градусов тепла.
Обновлено в 03:26
Политика
Зеленский требует вернуть Крым Украине
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может стать серьезной головной болью для Владимира Путина, поскольку не собирается признавать законным присоединение Крыма к России в 2014 году.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Петербурге раскрыли банду, угонявшую строительную технику
В Петербурге сотрудники полиции задержали шесть человек, которым вменяют кражу строительной техники и большегрузных автомобилей.
Обновлено в 05:14
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Политика
Путин обещает упрощенное гражданство РФ для всех украинцев
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но и всем украинцам.
Обновлено вчера в 05:01
Общество
Летний сезон откроется в парках 1 мая
Обновлено в 06:57
Культура
Валерия считает заслуженной победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Валерия заявила, что не понимает обвинений в адрес Абрамовой, и почему люди считают, что «дело нечисто» и «априори все купили», если дело касается дочери известного человека.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Нетаньяху осудил нападение на синагогу в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу города Поуэй в американском штате Калифорния.
Обновлено в 05:47
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Охота за подлодкой с воздуха попала на видео
Обновлено в 07:05
Происшествия
«Украинская любовница» Саакашвили попала в ДТП в Москве
Елена Бурчак, о которой СМИ упоминали как о любовнице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, попала в ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 06:43
Футбол
«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов»
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Апелляционный суд Кувейта вынесет решение по делу россиянки пятого мая
Апелляционный суд Кувейта на заседании в воскресенье отложил вынесение приговора россиянке Марии Лазаревой до 5 мая, сообщил РИА Новости по телефону советник главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который присутствовал на слушаниях в суде.
Обновлено в 05:36
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Гарри и Лиза Галкины поздравили родителей с Пасхой
Поздравляем вас со светлым праздником Пасхи.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
Обновлено вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Лолита сообщила о слежке за ней
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Украинцы рвутся в Крым: людской поток вырос вдвое
Есть данные, согласно которым людской поток, движущийся со стороны Украины, с приближением майских каникул будет лишь увеличиваться, поскольку гражданам соседнего государства привычнее отдыхать на «полюбившихся крымских курортах».
Обновлено в 03:44
Спорт
Дина Аверина победила на этапе Кубка мира в Баку
В Баку проходит заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем.
Обновлено в 05:24
Политика
Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
Наука
OpenAI научила нейросеть создавать музыку
Обновлено в 00:00
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
У папы Вани Фокина забрали автомобиль за нетрезвое вождение
Мужчина признался, что сам частично виноват в этом: решил перепарковать автомобиль, но в тот момент был нетрезв.
Обновлено в 05:22
Политика
Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Политика
Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
Обновлено 26 апреля в 10:53
Автоспорт
Райкконен будет стартовать с пит-лейна
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
Обновлено в 06:28