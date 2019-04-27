Мадуро объявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»Газета.Ru 03:30

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об освобождении своей страны от министерства колоний Соединенных Штатов - так политик прокомментировал выход из Организации американских государств. Лидер оппозиционного парламента страны Хуан Гуайдо заявил о своем преследовании со стороны силовиков.

Мадуро объявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»

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