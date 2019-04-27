Политика

Мадуро объявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»Газета.Ru 03:30

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об освобождении своей страны от министерства колоний Соединенных Штатов - так политик прокомментировал выход из Организации американских государств. Лидер оппозиционного парламента страны Хуан Гуайдо заявил о своем преследовании со стороны силовиков.
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История выхода Венесуэлы из Организации американских государств

ТАСС03:29

Венесуэла вышла из ОАГ

РИА Новостивчера в 16:09

Мадуро пообещал, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

Аргументы и Фактывчера в 20:57

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

Эхо Москвывчера в 19:03

Венесуэла покинула Организацию американских государств

Известиявчера в 17:31

Мадуро объявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»

Газета.Ru03:30

Frontline (Индия): объединяя усилия (Frontline)

ИноСМИвчера в 11:00
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Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Группа россиян застряла в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву

Группа российских граждан, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, в воскресенье застряла в международном аэропорту города Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер

Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Политика

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»

Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Политика

Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270

Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.
Обновлено в 03:38
Гаджеты

Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня

Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне

В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар на площади 824 кв. м на территории промышленной зоны.
Обновлено в 04:19
Наука

Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау

Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.
Обновлено вчера в 01:16
Авто

Иосиф Кобзон ездил на Mercedes Maybach S-Class за 10 миллионов рублей

Как выяснилось, артисту был положен как парламентарию Госдумы служебный автомобиль, однако он от него отказался, выбрав Mercedes Maybach S-Class за 10 миллионов рублей.
Обновлено в 05:53
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Религия

В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.
Обновлено вчера в 08:42
Хоккей

В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда»

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Певица МакSим потеряла память после ДТП

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
Технологии

Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях

Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол

Маурицио Сарри: «Хотел бы остаться в „Челси“ на следующий сезон»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что хочет остаться в лондонском клубе на будущий сезон.
Обновлено в 05:27
Футбол

Лаос рассудит «Тоттенхэм» и «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионов

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на первом матче полуфинала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено в 05:55
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

В Петербурге раскрыли банду, угонявшую строительную технику

В Петербурге сотрудники полиции задержали шесть человек, которым вменяют кражу строительной техники и большегрузных автомобилей.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Безрассудную мать с ребенком сбили на магистрали в Казани

Обновлено в 04:13
Политика

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины

Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.
Обновлено в 02:08
Единоборства

Бывший футболист нокаутировал россиянина на турнире UFC в США

Российский боец MMA Дмитрий Смоляков потерпел поражение от американца Грега Харди на турнире UFC в американском Санрайзе.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

Ранее Nation News сообщало, что телеведущий Максим Галкин назвал несправедливой победу дочери Алсу в шоу.
Обновлено вчера в 03:38
Футбол

Болельщики «Енисея» могут бесплатно пройти на матч с «Локомотивом»

Болельщики красноярской команды «Енисей» смогут пройти на выездной матч своей команды против московского клуба «Локомотив» бесплатно, сообщает 28 апреля пресс-служба «Енисея».
Обновлено в 04:57
Политика

Зеленский стал поваром в Турции

Обновлено в 05:14
Музыка

Рэпера Басту очень ждут в колонии Нижнего Тагила

Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
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