Политика
Мадуро объявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»Газета.Ru 03:30
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об освобождении своей страны от министерства колоний Соединенных Штатов - так политик прокомментировал выход из Организации американских государств. Лидер оппозиционного парламента страны Хуан Гуайдо заявил о своем преследовании со стороны силовиков.
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Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Группа россиян застряла в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву
Группа российских граждан, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, в воскресенье застряла в международном аэропорту города Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»
Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Политика
Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270
Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.
Обновлено в 03:38
Гаджеты
Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня
Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне
В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар на площади 824 кв. м на территории промышленной зоны.
Обновлено в 04:19
Наука
Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау
Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.
Обновлено вчера в 01:16
Авто
Иосиф Кобзон ездил на Mercedes Maybach S-Class за 10 миллионов рублей
Как выяснилось, артисту был положен как парламентарию Госдумы служебный автомобиль, однако он от него отказался, выбрав Mercedes Maybach S-Class за 10 миллионов рублей.
Обновлено в 05:53
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Религия
В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.
Обновлено вчера в 08:42
Хоккей
В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда»
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Певица МакSим потеряла память после ДТП
Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Технологии
Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях
Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол
Маурицио Сарри: «Хотел бы остаться в „Челси“ на следующий сезон»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что хочет остаться в лондонском клубе на будущий сезон.
Обновлено в 05:27
Футбол
Лаос рассудит «Тоттенхэм» и «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионов
УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на первом матче полуфинала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено в 05:55
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
В Петербурге раскрыли банду, угонявшую строительную технику
В Петербурге сотрудники полиции задержали шесть человек, которым вменяют кражу строительной техники и большегрузных автомобилей.
Обновлено в 05:14
Политика
Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины
Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.
Обновлено в 02:08
Единоборства
Бывший футболист нокаутировал россиянина на турнире UFC в США
Российский боец MMA Дмитрий Смоляков потерпел поражение от американца Грега Харди на турнире UFC в американском Санрайзе.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Ранее Nation News сообщало, что телеведущий Максим Галкин назвал несправедливой победу дочери Алсу в шоу.
Обновлено вчера в 03:38
Футбол
Болельщики «Енисея» могут бесплатно пройти на матч с «Локомотивом»
Болельщики красноярской команды «Енисей» смогут пройти на выездной матч своей команды против московского клуба «Локомотив» бесплатно, сообщает 28 апреля пресс-служба «Енисея».
Обновлено в 04:57
Политика
Зеленский стал поваром в Турции
Обновлено в 05:14
Музыка
Рэпера Басту очень ждут в колонии Нижнего Тагила
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09