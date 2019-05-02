Политика

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в ВенесуэлеРБК 01:24

Мадуро призвал провести «национальный день диалога, действий и предложений» 4 и 5 мая. По словам президента, он ждет предложений для «великого плана изменений в рамках Боливарианской революции». «Я хочу принять план, чтобы изменить все, улучшить все, исправить ошибки посреди битвы», — заявил Мадуро.
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Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

Газета.Ru05:20

Мадуро собрался «исправить ошибки»

Взгляд.рувчера в 18:57

Мадуро заявил о готовности принять специальный план изменений в Венесуэле

RT на русскомвчера в 23:30

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Lenta.ruвчера в 19:53

Мадуро заявил о намерении разработать план изменений в управлении Венесуэлой

ТАССвчера в 19:10

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

РБК01:24

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

РИА Новостивчера в 18:27
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Политика

Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница

Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
Обновлено в 08:06
Политика

США назвали российский газ дешевым и ненадежным

Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».
Обновлено в 07:05
Интернет

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Москве четыре человека ранены из помпового ружья

Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Татьяны Навки Александра, которую фигуристка родила от Александра Жулина.
Обновлено в 08:59
Политика

Преемница Меркель поддержала «Северный поток – 2»

«Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

В Госдуме потребовали прекратить травлю Алсу и ее дочери

Политики, которые выступили в поддержку Алсу, убеждены, что тот негатив, направленный против знаменитости, стал переходить все границы.
Обновлено в 08:11
Политика

В Белоруссию поступила чистая российская нефть

По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Общество

Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту

2 мая британской принцессе исполняется 4 года. Снимки сделала ее мать, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.
Обновлено в 05:56
Культура

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Политика

Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04
Наука

Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО

«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Гаджеты

Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400

Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Журналист РИА Новости подала жалобу на действия французской полиции

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова подала жалобу на действия французской полиции во время манифестации в Париже в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).
Обновлено в 07:58
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Гаджеты

AMD будет стремиться к увеличению доли более дорогих процессоров в настольном сегменте

Новые процессоры поднимут уровень быстродействия платформы AMD, и это позволит увеличить долю более дорогих моделей в структуре продаж.
Обновлено в 06:34
Футбол

Барселона — Ливерпуль 3:0

Обновлено вчера в 16:52
Космос

Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети

Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено вчера в 11:03
Игры

В Steam и GOG появилась оригинальная Star Wars: Battlefront

Disney неожиданно вернула в продажу самую первую часть Star Wars: Battlefront, которая вышла в далёком 2004 году.
Обновлено в 05:51
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Политика

Некоторые украинцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отдельные категории украинцев теперь смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Культура

Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе

Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию

Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие

Мадуро просит у военных помощи в отражении попыток переворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил у армии поддержать его и не допустить государственного переворота в стране.
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Происшествия

СК проверит информацию о приюте для пожилых в квартире дома в Барнауле

Обновлено в 06:51
Происшествия

В Саратове малышей отправили «выгуливаться» на оконные решетки

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Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

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В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»

Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено в 08:47
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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