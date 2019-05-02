Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в ВенесуэлеРБК 01:24
Мадуро призвал провести «национальный день диалога, действий и предложений» 4 и 5 мая. По словам президента, он ждет предложений для «великого плана изменений в рамках Боливарианской революции». «Я хочу принять план, чтобы изменить все, улучшить все, исправить ошибки посреди битвы», — заявил Мадуро.
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Политика
Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница
Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
Обновлено в 08:06
Политика
США назвали российский газ дешевым и ненадежным
Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».
Обновлено в 07:05
Интернет
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Москве четыре человека ранены из помпового ружья
Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Татьяны Навки Александра, которую фигуристка родила от Александра Жулина.
Обновлено в 08:59
Политика
Преемница Меркель поддержала «Северный поток – 2»
«Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
В Госдуме потребовали прекратить травлю Алсу и ее дочери
Политики, которые выступили в поддержку Алсу, убеждены, что тот негатив, направленный против знаменитости, стал переходить все границы.
Обновлено в 08:11
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Общество
Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
2 мая британской принцессе исполняется 4 года. Снимки сделала ее мать, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.
Обновлено в 05:56
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Политика
Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Журналист РИА Новости подала жалобу на действия французской полиции
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова подала жалобу на действия французской полиции во время манифестации в Париже в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).
Обновлено в 07:58
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Гаджеты
AMD будет стремиться к увеличению доли более дорогих процессоров в настольном сегменте
Новые процессоры поднимут уровень быстродействия платформы AMD, и это позволит увеличить долю более дорогих моделей в структуре продаж.
Обновлено в 06:34
Футбол
Барселона — Ливерпуль 3:0
Обновлено вчера в 16:52
Космос
Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети
Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено вчера в 11:03
Игры
В Steam и GOG появилась оригинальная Star Wars: Battlefront
Disney неожиданно вернула в продажу самую первую часть Star Wars: Battlefront, которая вышла в далёком 2004 году.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Некоторые украинцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отдельные категории украинцев теперь смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Культура
Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе
Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие
Мадуро просит у военных помощи в отражении попыток переворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил у армии поддержать его и не допустить государственного переворота в стране.
Обновлено в 08:44
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Общество
В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»
Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено в 08:47