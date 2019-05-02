Политика

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в ВенесуэлеРИА Новости 18:27

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные ошибки.
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Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Lenta.ru19:53

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал исправить допущенные ошибки

Эхо Москвы19:14

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

РИА Новости18:27

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ТАСС19:10

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле, чтобы исправить ошибки

РЕН ТВ19:08

Мадуро собрался «исправить ошибки»

Взгляд.ру18:57

Мадуро признал необходимость «исправления ошибок» в Венесуэле

Газета.Ru19:11
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Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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