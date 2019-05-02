Политика
Мадуро объявил о «великом плане изменений» в ВенесуэлеРИА Новости 18:27
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные ошибки.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:54, Ашберн
Музыка
Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»
По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
Обновлено в 12:32
Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 13:29
Политика
Мадуро рассказал о победе мира в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что венесуэльцы обеспечили мир в стране.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Гуайдо заявил, что в Венесуэле во время протестов погиб один человек
Как минимум один человек погиб в столкновениях во время акций протеста в Венесуэле.
Обновлено в 20:33
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счетом 3:0.
Обновлено в 17:47
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
В британских креветках обнаружили кокаин.
Обновлено в 17:12
Космос
Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети
Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 19:52
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли признал в среду свою вину по обвинению в сговоре с целью передачи Китаю секретной информации.
Обновлено в 19:52
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено в 07:09
Музыка
Назван состав российского жюри на Евровидении-2019
Обновлено в 07:22
Политика
Омбудсмен Петербурга заявил о разгоне мирного шествия 1 мая
Обновлено в 18:03
Космос
С 2027 года мимо Земли пролетит шесть астероидов
Обновлено в 16:51
Наука
Дешевый дрон, которому не нужно топливо: будущее беспилотников
Поскольку у «Феникса» отсутствует двигатель внутреннего сгорания и нет потребности в топливе, в теории дрон может оставаться на нужной высоте неопределенно долгое время и действовать в качестве летающего датчика или узла связи для вооруженных сил.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Анжелика Варум: «Если Леня начнет прятать морщины, я уйду»
Обновлено в 15:00
Происшествия
В США арестован подозреваемый в убийстве 50-летней давности
В США арестован подозреваемый в убийстве, совершенном около 50 лет назад, пишет News & Observer.
Обновлено в 19:50
Происшествия
В России может появиться «служба воздушных маршалов»
"Служба воздушных маршалов" все же может появиться в России, эта тема обсуждается и находится в режиме проработки, сообщил РИА Новости заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено в 20:11
Футбол
ЦСКА может продать Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов
Московский ЦСКА рассмотрит варианты продажи защитника Марио Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, сообщает портал "Евро-футбол".
Обновлено в 19:18
Армия и оружие
США впервые использовали истребители F-35A в бою
ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил.
Обновлено в 09:45
Футбол
Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»
По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Авто
Новое поколение спортивных Audi S4 и S4 Avant оснастили дизелем
В экстерьере спортивных новинок появился новый аэродинамический обвес, колесные диски особого дизайна, а в салоне использовали кожу, алькантару, карбон, а еще в панели приборов будет особая тема оформления.
Обновлено в 07:50
Общество
Пять стран, где приезжим практически бесплатно предоставляют дома
Оба города имеют свободное жилье, которое можно получить, если у нуждающихся есть возможность отремонтировать жилье, и они готовы работать.
Обновлено в 13:28
Общество
В США разрешили продажу IQOS
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) выдало разрешение компании Philip Morris на реализацию системы нагревания табака IQOS.
Обновлено в 19:45
Шоу-бизнес
Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала
Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено в 18:00
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55