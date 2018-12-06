с чего всё началось

Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на 5 миллиардов долларов, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнерами. Гарантированы российские инвестиции более чем на 1 миллиард долларов в производства добывающей отрасли, в основном золота.

В основном, речь идет о добыче золота, отметил Мадуро. Накануне, 5 декабря, Мадуро встретился с президентом России Владимиром Путиным. «Уверен, что результатом этой встречи будут хорошие новости для сотрудничества между нашими странами и для экономик наших стран», — сказал тогда глава Венесуэлы.

Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд

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