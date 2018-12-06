Экономика
Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд
Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрдРБК12:14
В основном, речь идет о добыче золота, отметил Мадуро. Накануне, 5 декабря, Мадуро встретился с президентом России Владимиром Путиным. «Уверен, что результатом этой встречи будут хорошие новости для сотрудничества между нашими странами и для экономик наших стран», — сказал тогда глава Венесуэлы.
РБК12:14
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Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на 5 миллиардов долларов, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнерами. Гарантированы российские инвестиции более чем на 1 миллиард долларов в производства добывающей отрасли, в основном золота.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикАргументы недели 13:53
с чего всё началось
«Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на $5 млрд, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнёрами», — заявил Мадуро в видеообращении в своём Twitter.RT на русском11:43
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
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