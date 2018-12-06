с чего всё началось

Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на $5 млрд, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнерами. Гарантированы российские инвестиции более чем на $1 млрд в производства добывающей отрасли, в основном золота.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас и Москва заключили соглашения на $6 млрд инвестиций. Об этом он рассказал на видео, которое опубликовал в Twiitter.

Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд

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