Экономика
Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд
Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрдРБК12:14
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас и Москва заключили соглашения на $6 млрд инвестиций. Об этом он рассказал на видео, которое опубликовал в Twiitter.
РБК12:14
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Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на $5 млрд, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнерами. Гарантированы российские инвестиции более чем на $1 млрд в производства добывающей отрасли, в основном золота.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикВедомости 12:14
с чего всё началось
«Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на $5 млрд, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнёрами», — заявил Мадуро в видеообращении в своём Twitter.RT на русском11:43
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