с чего всё началось

Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на $5 млрд, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнерами. Гарантированы российские инвестиции более чем на $1 млрд в производства добывающей отрасли, в основном золота.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас и Москва заключили соглашения на $6 млрд инвестиций. Об этом он рассказал на видео, которое опубликовал в Twiitter.

Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд

Энергетика Энергетика Страны ОПЕК опять не договорились по снижению добычи нефти ОПЕК пока не достигла общего решения по сокращению добычи нефти.

Экономика Экономика Медведев подвел экономические итоги года Инфляция по итогам года составит около 3,5%, что вполне укладывается в таргет, отметил Медведев.

Экономика Экономика Сбербанк стал владельцем 10% акций «Уралкалия» Дочерняя компания Сбербанка — ООО «Сбербанк инвестиции» — получила право распоряжаться 10,18% голосующих акций «Уралкалия», одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, говорится в сообщении банка.

Экономика Экономика ЦБ аннулировал лицензии у трех банков Центробанк России 6 декабря отозвал лицензии сразу у трех кредитных организаций: у московских ООО КБ "Экономикс-Банк" и АО КБ "Златкомбанк", а также у краснодарского АО "Си Ди Би БАНК".

Экономика Экономика Путин поручил дать право возвращать НДС при экспорте работ и услуг Президент России Владимир Путин поручил внести в российское законодательство поправки, которые дают право на возврат НДС при экспорте работ и услуг.

Финансы Финансы ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4% Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Финансы Финансы Хакеры продолжают атаковать системы Сбербанка Сбербанк продолжает фиксировать мощные атаки хакеров.

Финансы Финансы Международные резервы России выросли до $462,1 млрд За неделю международные резервы России выросли незначительно и на 30 ноября составили $462,1 млрд против $461,8 млрд на 23 ноября.

Экономика Экономика «Почта банк» предупредил о новом способе краж данных банковских карт Мошенники публикуют в социальных сетях и мессенджерах недостоверную информацию с целью похищения денег с банковских карт, сообщил в четверг «Почта банк».

Экономика Экономика Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.

Экономика Экономика В Калининградской области приставы арестовали сигареты на ₽1 млрд «Приставы в рамках исполнительного производства осуществили арест имущества, принадлежащего должнику ООО «ЮТФ», а именно: 12 млн 687 тыс. пачек сигарет», — сообщили в ФССП.

Экономика Экономика У губернаторов появится «строительный» KPI В 2017 году премьер Дмитрий Медведев утвердил методику расчета девяти новых показателей эффективности губернаторов.

Экономика Экономика ФАС не нашла вины «Роснефти» в отказе продавать топливо на бирже Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в приостановке «Роснефтью» биржевых торгов топливом нет юридической вины, а потому оснований наказать компанию нет, сообщает агентство ТАСС.

Экономика Экономика «Ростелеком» увеличит долю в мобильной операционной системе Sailfish Совет директоров «Ростелекома» предварительно согласовал приобретение 24,9% ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и ООО «Вотрон», владеющих мобильной операционной системой Sailfish, следует из данных на портале раскрытия информации.