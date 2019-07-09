Сегодня, 8 июля, стартовал процесс диалога с венесуэльской оппозицией при участии правительства Норвегии на острове Барбадосе. Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о начале переговоров с силами оппозиции страны. Об этом сообщает местная пресса. По словам венесуэльского лидера, переговоры проводятся на острове Барбадос при участии норвежской стороны.

Мадуро сообщил о начале переговоров с оппозицией Венесуэлы

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