Политика
Мадуро сообщил о начале переговоров с оппозицией ВенесуэлыLife.ru вчера в 23:48
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о начале переговоров с силами оппозиции страны. Об этом сообщает местная пресса. По словам венесуэльского лидера, переговоры проводятся на острове Барбадос при участии норвежской стороны.
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Сегодня, 8 июля, стартовал процесс диалога с венесуэльской оппозицией при участии правительства Норвегии на острове Барбадосе. Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРадио Sputnik 02:07
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