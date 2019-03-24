Политика
Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке своего убийстваИзвестия вчера в 22:51
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США и незаконно провозгласившего себя президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо в подготовке плана его убийства. Об этом 24 марта сообщает «РИА Новости».
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Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня. У нас есть доказательства, но они не смогли и не смогут справиться с нами, потому что наш бог нас защищает.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРИА Новости вчера в 21:58
с чего всё началось
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в субботу США и лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом, в подготовке плана его убийства.РИА Новостивчера в 21:58
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