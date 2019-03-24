Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийстваГазета.Ru 03:30

с чего всё началось

Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня. У нас есть доказательства, но они не смогли и не смогут справиться с нами, потому что наш бог нас защищает.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в подготовке покушения на себя. Венесуэльский глава указал, что самопровозглашенному лидеру в этом помогал "американский империализм". Самого Гуайдо Мадуро назвал "дьявольской марионеткой".

Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийства

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Хоккей Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес 12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.

Армия и оружие Самолет США провел разведку у границ России Самолет Boeing RC-135V Rivet Joint США заметили у границ Калининградской области. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Генпрокурор США не стал сразу публиковать доклад Мюллера Генпрокурор США Уильям Барр не стал публиковать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, подготовленный по итогам завершившегося расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году.

Шоу-бизнес Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.

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Наука Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.

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Происшествия В летевший в Сочи самолёт ударила молния «При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.

Армия и оружие НАТО считает операцию в Югославии необходимой и легитимной НАТО считает, что применение силы в Югославии в 1999 году было "необходимым и легитимным", а бомбардировки достигли своей цели, заявил в воскресенье РИА Новости чиновник альянса, комментируя 20-летнюю годовщину военной операции.

Политика Генпрокурор Украины Луценко уходит в отставку О решении оставить пост генерального прокурора заявил Юрий Луценко при встрече с президентом Украины Петром Порошенко, 24 марта пишет издание «Страна.ua».

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Шоу-бизнес Адель и Дженнифер Лоуренс вызвали ажиотаж вокруг своих танцев в баре Британская певица Адель и американская актриса Дженнифер Лоуренс устроили танцы в гей-баре Pieces в Нью-Йорке.

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