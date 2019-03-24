Политика
Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийстваГазета.Ru 03:30
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в подготовке покушения на себя. Венесуэльский глава указал, что самопровозглашенному лидеру в этом помогал "американский империализм". Самого Гуайдо Мадуро назвал "дьявольской марионеткой".
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Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня. У нас есть доказательства, но они не смогли и не смогут справиться с нами, потому что наш бог нас защищает.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикТелеканал 360° вчера в 21:57
с чего всё началось
Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня, — приводит РИА Новости слова Мадуро, которые он произнёс, выступая перед сторонниками.News.ruвчера в 23:07
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