Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийстваГазета.Ru 03:30

с чего всё началось

Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня. У нас есть доказательства, но они не смогли и не смогут справиться с нами, потому что наш бог нас защищает.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в подготовке покушения на себя. Венесуэльский глава указал, что самопровозглашенному лидеру в этом помогал "американский империализм". Самого Гуайдо Мадуро назвал "дьявольской марионеткой".

Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийства

Политика Кремль отказался менять позицию по Голанским высотам Кремль не изменил свою позицию по вопросу признания Голанских высот частью Израиля, несмотря на американо-израильские договоренности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва».

Футбол Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ Бывший форвард лондонского «Арсенала» француз Тьерри Анри назван лучшим иностранным футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).

Политика В Израиле умер разведчик Рафаэль Эйтан, захвативший нациста Эйхмана В Израиле в возрасте 92 лет скончался Рафаэль Эйтан - один из создателей израильской разведки, принимавший активное участие в операции по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

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Здоровье Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии 22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду.

Наука Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.

Происшествия При взрыве в многоэтажном доме в Киеве погиб россиянин Гражданин России погиб при взрыве в многоэтажном доме в Киеве.

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Политика В Таиланде началось голосование на парламентских выборах Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.

Происшествия В Москве один человек погиб в ДТП Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.

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Политика Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава нашего государства Владимир Путин готовится к публичным мероприятиям.

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Армия и оружие Боевые самолеты сразятся с ледовыми заторами на реках Заторы, как отметили в пресс-службе ЗВО, опасны для гидротехнических сооружений и несут угрозу разлива рек.