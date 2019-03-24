Политика

Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийстваРИА Новости вчера в 21:58

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо.
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Николас Мадуро
Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня. У нас есть доказательства, но они не смогли и не смогут справиться с нами, потому что наш бог нас защищает.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРИА Новости вчера в 21:58
с чего всё началось

Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в субботу США и лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом, в подготовке плана его убийства.
РИА Новостивчера в 21:58

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Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке покушения

ТАСС00:20

Мадуро обвинил «дьявольскую марионетку» Гуайдо в подготовке его убийства

Газета.Ru00:06

Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства

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Известиявчера в 22:51

Мадуро считает, что «дьявольская марионетка» Гуайдо хочет его убить

Вести.Ruвчера в 22:30

Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке плана его убийства

Телеканал 360°вчера в 22:21

Мадуро обвинил Гуайдо в заговоре по его убийству

Коммерсантъвчера в 23:29
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Политика

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Спецпрокурор США Мюллер завершил расследование «российского дела»

В ходе своего расследования Роберт Мюллер должен был установить, действительно ли существовал сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ.
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В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
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Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

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Во втором матче финальной серии чемпионата России по хоккею с мячом "СКА-Нефтяник" дома обыграл московское "Динамо" (9:3). В составе победителей отличились Юрий Викулин (дважды), Александр Ким, Алан Джусоев, Артем Бондаренко (трижды), Эрик Петерссон и Павел Рязанцев.
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Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
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Актриса поделилась забавными видео с младшей дочкой. Трехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла — настоящий талант.
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Смерть Юлии Началовой связали с «Евровидением»

Смерть Юлии Началовой продолжает широко обсуждаться её коллегами, которые до сих пор не могут поверить в случившееся.
Обновлено вчера в 06:00
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В Азербайджане прогремел взрыв в жилом доме

Взрыв произошёл в жилом доме на севере Азербайджана, пострадали четыре человека, по предварительным данным, причиной является утечка газа.
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Армия и оружие

20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии

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Армия и оружие

Чем Россия ответит на угрозу от американских В-52 у своих границ

Эксперт Илья Крамник рассказал, чем опасны В-52 и как РФ сможет ответить на появление самолетов ВВС США у своих границ.
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WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
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«Флорида» разгромно уступила «Бостону», Дадонов набрал «-3»

Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 7:3. Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провел на площадке 18 минут, нанес 2 броска по воротам, приенил 1 силовой прием и завершил матч с показателем полезности «-3». «Пантерз» остались 11-ми на Востоке с 78 очками.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Футбол

Роналду: Шевченко делает хорошую работу в сборной Украины

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В со сборной Украины.
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Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

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Экономика

Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру

Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan, после того как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено вчера в 15:52
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Более $30 млрд похищено с зарубежных счетов Венесуэлы

За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы похитили более $30 млрд.
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Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»

В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке.
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Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
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Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
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Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт

Министр культуры РФ Владимир Мединский отреагировал на предложение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова разогнать Минкульт.
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В Германии признали неспособность Европы противостоять России, США и Китаю

Россия, Китай и Соединенные Штаты конкурируют за влияние на формирование нового миропорядка, однако Европейскому союзу нечего им противопоставить, пишет профессор Кельнского университета Томас Егер в статье для Frankfurter Allgemeine.
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Меган Маркл и принц Гарри потратили почти $4 млн на ремонт нового дома

Меган Маркл и принц Гарри, согласно примерным оценкам, потратили на ремонт своего коттеджа Фрогмор в Виндзоре £3 млн ($3,96 млн).
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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