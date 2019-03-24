Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийстваРИА Новости вчера в 21:58

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в субботу США и лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом, в подготовке плана его убийства.

с чего всё началось

Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня. У нас есть доказательства, но они не смогли и не смогут справиться с нами, потому что наш бог нас защищает.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо.

Политика Россию признали энергетической сверхдержавой «Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.

Хоккей «Сент-Луис» прервал победную серию «Тампы» с двумя очками Тарасенко Хоккеисты «Сент-Луиса» забросили сразу три шайбы в течение 75 секунд в первом периоде и этим создали задел в счете, который «Тампе», несмотря на все отчаянные усилия, так и не удалось выровнять.

Путешествия Конюхов на вёсельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане «Фёдор впервые пережил шторм в 12 баллов на вёсельной лодке за все свои походы на вёслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», — приводит его слова РИА Новости.

Политика Спецпрокурор США Мюллер завершил расследование «российского дела» В ходе своего расследования Роберт Мюллер должен был установить, действительно ли существовал сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ.

Общество В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы» В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».

Хоккей «СКА-Нефтяник» обыграл «Динамо» во втором матче финальной серии Во втором матче финальной серии чемпионата России по хоккею с мячом "СКА-Нефтяник" дома обыграл московское "Динамо" (9:3). В составе победителей отличились Юрий Викулин (дважды), Александр Ким, Алан Джусоев, Артем Бондаренко (трижды), Эрик Петерссон и Павел Рязанцев.

Экономика Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Шоу-бизнес «Звезда растет»: трехлетняя дочь Екатерины Климовой очаровала Сеть Актриса поделилась забавными видео с младшей дочкой. Трехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла — настоящий талант.

Культура Смерть Юлии Началовой связали с «Евровидением» Смерть Юлии Началовой продолжает широко обсуждаться её коллегами, которые до сих пор не могут поверить в случившееся.

Космос Для ровера ExoMars создали посадочный модуль «Казачок» Ровер «Розалинд Франклин» приземлится на поверхность Марса в начале 2021 года. Специально для него был создан посадочный модуль «Казачок».

Происшествия В Азербайджане прогремел взрыв в жилом доме Взрыв произошёл в жилом доме на севере Азербайджана, пострадали четыре человека, по предварительным данным, причиной является утечка газа.

Армия и оружие 20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии 24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.

Армия и оружие Чем Россия ответит на угрозу от американских В-52 у своих границ Эксперт Илья Крамник рассказал, чем опасны В-52 и как РФ сможет ответить на появление самолетов ВВС США у своих границ.

Армия и оружие WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.

Хоккей «Флорида» разгромно уступила «Бостону», Дадонов набрал «-3» Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 7:3. Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провел на площадке 18 минут, нанес 2 броска по воротам, приенил 1 силовой прием и завершил матч с показателем полезности «-3». «Пантерз» остались 11-ми на Востоке с 78 очками.

Происшествия В Москве один человек погиб в ДТП Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.

Футбол Роналду: Шевченко делает хорошую работу в сборной Украины Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В со сборной Украины.

Экономика Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan, после того как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.

Политика Более $30 млрд похищено с зарубежных счетов Венесуэлы За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы похитили более $30 млрд.

Единоборства Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена» В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Политика В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.

Политика Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт Министр культуры РФ Владимир Мединский отреагировал на предложение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова разогнать Минкульт.

Экономика Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.

Политика В Германии признали неспособность Европы противостоять России, США и Китаю Россия, Китай и Соединенные Штаты конкурируют за влияние на формирование нового миропорядка, однако Европейскому союзу нечего им противопоставить, пишет профессор Кельнского университета Томас Егер в статье для Frankfurter Allgemeine.