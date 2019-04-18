В Совфеде ответили на заявление Болтона о санкциях против ЦБ ВенесуэлыRT на русском 04:01

Ваши санкции абсолютно аморальны. Центральные банки – священны... Позвольте мне сказать, что санкции дают нам еще больше силы.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что новые санкции против Центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.

В Совфеде ответили на заявление Болтона о санкциях против ЦБ Венесуэлы

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Армия и оружие «Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

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Футбол Стало известно, когда будет готово поле на стадионе «Динамо» В начале мая планируем прошить поле. Ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая, — сказал Лунтовский.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала подросшую дочь Кудрявцева заявляла, что пока не станет показывать Машу, не желая привлекать к наследнице лишнее внимание.

Шоу-бизнес Ведущая Первого канала стала мамой в четвертый раз Ведущая Первого канала стала мамой в четвертый раз Анастасия Трегубова сообщила о пополнении в семействе.

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