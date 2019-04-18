Политика
В Совфеде ответили на заявление Болтона о санкциях против ЦБ ВенесуэлыRT на русском 04:01
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что новые санкции против Центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.
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Ваши санкции абсолютно аморальны. Центральные банки – священны... Позвольте мне сказать, что санкции дают нам еще больше силы.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРИА Новости вчера в 19:04
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Космос
В NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Урюпинскому артиллеристу не зачли донецкий «Оплот»
Свои требования к Михаилу Заикину военкомы мотивировали тем, что тот поступил на службу в войсковую часть №08805 — 5-ю отдельную мотострелковую бригаду «Оплот», основателем которой считается глава ДНР Александр Захарченко, погибший 31 августа 2018 года при взрыве в донецком кафе «Сепар».
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Происшествия
ЛГБТ-активистов задержали на акции «День молчания» в Петербурге
В центре Санкт-Петербурга днем 17 апреля на Невском проспекте 12 участников акции «День молчания» о замалчивании проблем ЛГБТ были задержаны сотрудниками полиции, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову
Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Общество
В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама
Статс-секретарь-замминистра культуры РФ Алла Манилова объяснила слова главы департамента музеев о сборе средств на восстановление собора Парижской Богоматери, частично разрушенном при пожаре, волнением за памятник архитектуры, отметив, что жертвовать средства в ущерб собственным объектам культурного наследия ведомство не будет.
Обновлено в 02:12
Футбол
Стало известно, когда будет готово поле на стадионе «Динамо»
В начале мая планируем прошить поле. Ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая, — сказал Лунтовский.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Кудрявцева заявляла, что пока не станет показывать Машу, не желая привлекать к наследнице лишнее внимание.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Ведущая Первого канала стала мамой в четвертый раз
Ведущая Первого канала стала мамой в четвертый раз Анастасия Трегубова сообщила о пополнении в семействе.
Обновлено в 01:43
Политика
Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Футбол
Сергей Паршвилюк: «Удивился, что Попов и Еременко оказались не нужны „Спартаку“»
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк - об Ивелине Попове и Романе Еременко, которые ранее выступали за "Спартак".
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
В ДНР сообщили о расстрелявшем своих сослуживцев бойце ВСУ
«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — цитирует Безсонова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Зеленский отказался от коалиции с оппозицией или Порошенко
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский не намерен объединяться с представителями «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком или с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 18:08
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Технологии
Microsoft утратила контроль над доменом Windows Live Tiles
Ghidra Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Ханно Бёк (Hanno Böck), немецкий ИБ-специалист и журналист издание Golem.de, сообщил, что в целях безопасности ему пришлось перехватить управление поддоменом notifications.buildmypinnedsite.com, который является критическим элементом для отображения RSS-новостей и апдейтов в живых плитках (Live Tiles) Windows 8 и Windows 10.
Обновлено в 03:30
Политика
Валентина Матвиенко может покинуть пост в Совфеде
СМИ называют наиболее вероятным кандидатом на пост председателя Совета Федерации главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который был спикером Госдумы с 2011 по 2016 год.
Обновлено вчера в 02:07
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Политика
Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС
Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено вчера в 07:33
Шоу-бизнес
Антон Гусев из «Дома-2» устроил драку в эфире Первого канала
В крутом норове работодателя из скандальной телестройки могли убедиться и зрители Первого канала - Гусев устроил в студии драку с сыном своей бывшей помощницы по дому.
Обновлено в 01:07
Политика
Зеленский назвал Бандеру «героем для ряда украинцев»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Степан Бандера является "героем для какого-то процента украинцев".
Обновлено в 03:53
Экономика
Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско
Премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, назвал интересной и разумной идею включить в полис каско риски по ОСАГО без увеличения стоимости полиса добровольного страхования.
Обновлено вчера в 09:23