с чего всё началось

В этот момент мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным двусторонние отношения, сообщил венесуэльский посол в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса. «Президент Мадуро и президент Путин обсудят двусторонние вопросы», — заявил посол РИА Новости.

Политика Политика Украина готовит иск в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе Киев обратится в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Политика Политика Во Франции введут мораторий на рост топливных налогов после протестов Премьер-министр Франции Эдуар Филипп вскоре объявит о введении моратория на повышение налогов на топливо.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Армении потеряло связь с Су-25, вылетевшим из Гюмри Министерство обороны Армении сообщает о потере связи с боевым самолетом Су-25, выполнявшим учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки.

Политика Политика Сенаторы-демократы призвали Трампа отказаться от выхода США из ДРСМД Группа американских сенаторов в Конгрессе в понедельник направила президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом отказаться от планов вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море Баррассо заявил, что США должны объединиться с другими странами НАТО и направить свои военные корабли в Черное море.

Политика Политика Иран пригрозил США прекращением экспорта нефти из Персидского залива «США должны знать, что в случае препятствования Ирану в продаже нашего топлива, никакая нефть не пойдет на экспорт из Персидского залива», — заявил Рухани, добавив, что Вашингтон не сможет остановить экспорт иранской нефти.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль начал операцию «Северный щит» на границе с Ливаном Израильские военные объявили о начале операции "Северный щит".

Политика Политика В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке на компанию "Роскосмос" подвергся информационной атаке, затеянной, чтобы помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу назвал сроки проведения военных учений «Центр-2019» Проведение стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» запланировано на сентябрь следующего года, заявил 4 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Политика Политика NBC: США проиграли России гонку за Арктику Ранее сообщалось, что США планируют увеличить военное присутствие в Арктике.

Политика Политика Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко Уполномоченная Верховной рады по правам человека, народный депутат Людмила Денисова потеряла сознание в ходе выступления президента страны Петра Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Армия и оружие Армия и оружие CNN рассказал о самоубийстве командующего Пятым флотом ВМС США

Политика Политика Трамп прибыл в Капитолий, чтобы почтить память Буша-старшего Президент США Дональд Трамп прибыл в здание конгресса, чтобы почтить память экс-президента Джорджа Буша-старшего, гроб с телом которого лежит в ротонде Капитолия.

Политика Политика Песков рассказал о рабочем графике Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО рассказал о рабочем графике Владимира Путина.