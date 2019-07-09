Политика

Мадуро начал переговоры с венесуэльской оппозициейLenta.ru вчера в 22:22

Переговоры проходят на острове Барбадос, в них также участвует правительство Норвегии. «Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров», — сказал Мадуро.
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Николас Мадуро
Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикКоммерсантъ вчера в 21:23

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