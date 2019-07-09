Сегодня, 8 июля, стартовал процесс диалога с венесуэльской оппозицией при участии правительства Норвегии на острове Барбадосе. Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров.

Переговоры проходят на острове Барбадос, в них также участвует правительство Норвегии. «Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров», — сказал Мадуро.

Происшествия Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Экономика Бедные москвичи захотели жить по-новому Среди москвичей, планирующих покупку жилья в 2019-2020 годах, 16 процентов граждан имеют подтвержденный доход менее 30 тысяч рублей в месяц, еще 14 процентов — от 31 тысячи до 50 тысяч рублей в месяц.

Политика В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.

Происшествия Почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения в Индии В штате Ассам на северо-востоке Индии почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения, которое началось из-за непрекращающихся вторые сутки ливней.

Общество British Airways оштрафовали на 183 млн фунтов за утечку данных В сентябре стало известно, что в результате хакерской атаки данные карт сотен тысяч пассажиров оказались доступны злоумышленникам.

Политика Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.

Общество Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.

Армия и оружие Глава ВВС Индии посетит с визитом Россию Главнокомандующий Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Бирендер Сингх Дханоа посетит 9−12 июля Россию, сообщает пресс-служба индийского правительства.

Политика Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.

Общество Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.

Экономика Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета» Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

Транспорт В Шереметьево озвучили меры по устранению неполадок при выдаче багажа В аэропорту "Шереметьево" на пресс-брифинге подвели итоги и определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.

Футбол Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.

Политика Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.

Культура В Сети появилась заставка «Симпсонов» в России В YouTube на канале Lazy Square опубликована адаптированная к российской реальности заставка мультсериала «Симпсоны».

Экономика Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 года Впервые с 1991 года инфляция в России в июне составила 0%, замедлившись в годовом выражении до 4,7%, свидетельствуют данные, которые в понедельник опубликовал Росстат.

Общество Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.

Политика Кремль ждет проблем от губернаторских выборов в четырех регионах Зона особого внимания Наиболее сложными регионами в Кремле считают Астрахань, Вологду и Алтай, а также Санкт-Петербург, который находится "на особом положении", при том что там к выборам не допустили ни одного сильного соперника врио губернатора Александра Беглова, говорят три человека, близких к администрации.