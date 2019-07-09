Политика
Мадуро начал переговоры с венесуэльской оппозициейLenta.ru вчера в 22:22
Переговоры проходят на острове Барбадос, в них также участвует правительство Норвегии. «Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров», — сказал Мадуро.
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Сегодня, 8 июля, стартовал процесс диалога с венесуэльской оппозицией при участии правительства Норвегии на острове Барбадосе. Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРИА Новости вчера в 20:49
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На Барбадосе начались переговоры венесуэльских властей с оппозицией
Московский Комсомолецвчера в 22:44
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