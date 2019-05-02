Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в ВенесуэлеРБК 01:24
Мадуро призвал провести «национальный день диалога, действий и предложений» 4 и 5 мая. По словам президента, он ждет предложений для «великого плана изменений в рамках Боливарианской революции». «Я хочу принять план, чтобы изменить все, улучшить все, исправить ошибки посреди битвы», — заявил Мадуро.
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Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Обновлено в 01:53
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Общество
На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания
В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено вчера в 06:35
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Специалисты пояснили, что ставить диагноз на основе вышеперечисленных признаков, не стоит, однако игнорировать их также не нужно.
Обновлено в 01:06
Политика
Вступил в силу полный запрет США на закупки нефти у Ирана
Ранее Дональд Трамп раскритиковал сделку с Ираном, в рамках которой с исламской республики были сняты санкции в обмен на отказ от ракетно-ядерной программы.
Обновлено вчера в 22:22
Гаджеты
8К и 5G: телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми
Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами — телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Полицейские наблюдают за Куликовым полем и Соборной площадью в Одессе
В ведомстве уточнили, что территорию уже проверили кинологи и взрывотехники.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
Минобороны опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели четырех российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:59
Игры
Epic Games купила разработчиков Rocket League
Epic Games купила Psyonix – студию, разработавшую Rocket League. Rocket League появится в Epic Games Store в конце 2019-го.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Анна Снаткина: «Самолет начал падать, и я попрощалась с жизнью»
На обратном пути поначалу полет шел нормально. И вдруг мы ощутили мощный толчок и самолет начал падать.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Венесуэле, которая близка к полноценной широкомасштабной гражданской войне.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика
Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%
Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 02:04
Политика
Президент Грузии выступила против строительства военной базы США
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия
В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений
Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Сухуме загорелась русская школа
Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Обновлено вчера в 14:11
Футбол
Французский клуб подшутил над достижением Месси
Ранее Месси назвал ключ к победе над "Ливерпулем".
Обновлено в 02:00
Здоровье
СМИ: У немецких граждан проблемы с алкоголем
Эксперты считают, что в Германии существует проблема алкоголизма.
Обновлено в 02:18
Политика
Зеленский высказался о квартире жены в Крыму
«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — приводит телеканал 360 заявление пресс-службы.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Пушков назвал отставку министра обороны Британии провалом
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон «полностью провалился».
Обновлено вчера в 15:35
Хоккей
«Каролина» со Свечниковым одолела «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом
Три американских самолета-разведчика заметили у российских границ. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено вчера в 08:06
Космос
В Млечном Пути обнаружили звезду из погибшей галактики
Исследователи предполагают, что обнаруженная звезда, которой дали название J1124 + 4535, относится к одной из карликовых галактик, вращавшихся вокруг Млечного пути.
Обновлено в 00:37
Политика
Гуайдо заявил, что в Венесуэле во время протестов погиб один человек
Как минимум один человек погиб в столкновениях во время акций протеста в Венесуэле.
Обновлено вчера в 20:33
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Обновлено вчера в 21:07