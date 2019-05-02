Мадуро объявил о «великом плане изменений» в ВенесуэлеРИА Новости вчера в 18:27

Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро. Президент и глава Минобороны страны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям.

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Энергетика Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.

Армия и оружие Киев взял под контроль 24 кв. км в Донбассе «Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы)», — цитирует Наева «РИА Новости».

Здоровье Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.

Музыка Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.

Политика WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.

Политика ЕС продолжит сотрудничество с США в сфере энергобезопасности Украины Евросоюз намерен продолжить работать с США по вопросу энергетической безопасности на Украине.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Физрук» Татьяна Храмова ждет ребенка Известность пришла к Татьяне Храмовой после сыгранной роли в сериале «Физрук».

Политика Михаила Бабича отстранят от должности посла России в Белоруссии В Госдуме сообщили, что окончательная кандидатура на пост посла России в Белоруссии будет определена 13 мая.

Происшествия Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России» Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.

Происшествия Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем» Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.

Политика Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Здоровье Назван спасающий от ожирения повседневный продукт Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.

Происшествия В торговом центре в Иркутске произошёл пожар Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.

Здоровье Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.

Политика Преемница Меркель поддержала «Северный поток – 2» «Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.

Культура Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.

Политика Путин подписал закон об отвязке детских пособий от прописки Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.

Происшествия Суд арестовал министра экономики Дагестана Кировский районный суд Махачкалы арестовал министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Шоу-бизнес Джуд Лоу женился во второй раз Британский актер Джуд Лоу женился во второй раз. Его избранницей стала психолог Филиппа Коэн, пишет Mirror 1 мая.

Авто Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.

Экономика Путин подписал закон о крабовых аукционах Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.

Общество Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.