Политика

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в ВенесуэлеРИА Новости вчера в 18:27

Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро. Президент и глава Минобороны страны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям.
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Мадуро заявил о готовности принять специальный план изменений в Венесуэле

RT на русскомвчера в 23:30

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

РБК01:24

Президент Венесуэлы анонсировал «великий план» изменений в республике

Эхо Москвы02:32

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

Газета.Ru05:20

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Lenta.ruвчера в 19:53

Мадуро заявил о намерении разработать план изменений в управлении Венесуэлой

ТАССвчера в 19:10

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

РИА Новостивчера в 18:27
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Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

Обновлено вчера в 09:37
Энергетика

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Киев взял под контроль 24 кв. км в Донбассе

«Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы)», — цитирует Наева «РИА Новости».
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.
Обновлено в 00:07
Музыка

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением

В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Политика

WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Политика

ЕС продолжит сотрудничество с США в сфере энергобезопасности Украины

Евросоюз намерен продолжить работать с США по вопросу энергетической безопасности на Украине.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Физрук» Татьяна Храмова ждет ребенка

Известность пришла к Татьяне Храмовой после сыгранной роли в сериале «Физрук».
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Михаила Бабича отстранят от должности посла России в Белоруссии

В Госдуме сообщили, что окончательная кандидатура на пост посла России в Белоруссии будет определена 13 мая.
Обновлено 30 апреля в 14:27
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Политика

Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено 30 апреля в 13:32
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Политика

Преемница Меркель поддержала «Северный поток – 2»

«Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.
Обновлено в 05:09
Культура

Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Нонна Гришаева похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде

Обновлено в 04:41
Политика

Путин подписал закон об отвязке детских пособий от прописки

Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.
Обновлено вчера в 15:51
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Обновлено в 04:32
Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана

Кировский районный суд Махачкалы арестовал министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Джуд Лоу женился во второй раз

Британский актер Джуд Лоу женился во второй раз. Его избранницей стала психолог Филиппа Коэн, пишет Mirror 1 мая.
Обновлено в 05:07
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Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей

Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Авто

Каждый пятый легковой автомобиль в России является хэтчбеком

Обновлено вчера в 07:16
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Путин подписал закон о крабовых аукционах

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.
Обновлено вчера в 13:39
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Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту

Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.
Обновлено в 05:56
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Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Мэй отправила в отставку главу минобороны Британии из-за дела Huawei

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку главу министерства обороны страны Гэвина Уильямсона из-за утечки информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei.
Обновлено вчера в 13:18
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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