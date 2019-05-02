Политика

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в ВенесуэлеИзвестия вчера в 22:59

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабных изменениях в стране и призвал представителей всех ветвей власти внести предложения для исправления допущенных ошибок.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

Газета.Ru05:20

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

РБК01:24

Мадуро заявил о намерении разработать план изменений в управлении Венесуэлой

ТАССвчера в 19:10

Мадуро заявил о готовности принять специальный план изменений в Венесуэле

RT на русскомвчера в 23:30

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Lenta.ruвчера в 19:53

Президент Венесуэлы анонсировал «великий план» изменений в республике

Эхо Москвы02:32

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

РИА Новостивчера в 18:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Политика

Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе

По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию

Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала фигуру в бикини

Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников в сети Instagram новым снимком в бикини.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Интернет

Эксперты назвали Google Chrome самым популярным браузером в мире

Google Chrome сохраняет за собой статус наиболее востребованного браузера среди пользователей персональных компьютеров и мобильных устройств.
Обновлено в 05:53
Общество

В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Футбол

У Икера Касильяса случился инфаркт

У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
Кино

Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России

«Мстители: Финал», по состоянию на 1 мая, побили в отечественном прокате два рекорда — по предварительным продажам билетов на сеансы и по сборам в первый день.
Обновлено вчера в 11:12
Музыка

Новое правило введено на «Евровидении»

Участник "Евровидения-2019" от России Сергей Лазарев рассказал о новом правиле, введенном для всех участников международного песенного конкурса.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Дочь Началовой проводит время с новой семьей Алдонина

12-летняя дочь Юлии Началовой Вера тяжело, но стойко переживает смерть мамы.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

Обновлено в 07:19
Космос

На Титане обнаружили огромную ледяную стену

Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.
Обновлено 30 апреля в 09:06
Происшествия

В Москве четыре человека ранены из помпового ружья

Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Игры

Epic Games купила разработчиков Rocket League

Обновлено вчера в 16:00
Кино

Завершились съемки последней серии «Теории большого взрыва»

Завершились съемки последнего эпизода телесериала «Теория большого взрыва» (The Big Bang Theory).
Обновлено в 07:04
Здоровье

Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением

Японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при пожаре в общежитии в Нур-Султане

По меньшей мере 20 человек обратились за медицинской помощью после пожара в общежитии в Нур-Султане в четверг.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Спорт

Красноярск стал единственным претендентом на ЧМ-2025 по фристайлу

Международная федерация лыжного спорта (FIS) зарегистрировала заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет в 2025 году.
Обновлено в 06:32
Энергетика

DEA Фридмана закрыла сделку по слиянию с Wintershall

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall (входит в концерн BASF) завершила слияние с Dea Deutsche Erdoel AG, которая подконтрольна группе LetterOne (L1, управляет активами владельцев «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом), говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте объединенной компании.
Обновлено в 06:22
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное