Экономика

Мадуро: Венесуэла утроит добычу золотаREGNUM вчера в 12:42

Венесуэла в I квартале 2019 года намерена в три раза нарастить добычу золота. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил на пресс-конференции законный президент Венесуэлы Николас Мадуро.
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