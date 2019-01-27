Мадуро заявил о победе Венесуэлы на заседании Совбеза ООНАргументы и Факты вчера в 20:13

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Венесуэльский глава отметил, что госсекретарь США покинул заседание раньше окончания встречи Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика победила на заседании Совбеза ООН в субботу, передает РИА Новости.

Мадуро заявил о победе Венесуэлы на заседании Совбеза ООН

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