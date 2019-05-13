Футбол
Мадридский «Реал» в меньшинстве проиграл «Реал Сосьедаду»ProstoProSport вчера в 14:23
«Реал» уступил «Реал Сосьедаду» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:3. В составе победителей отличились Микель Мерино, Хосеба Сальдуа и Андер Барренечеа.
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