Футбол

Мадридский «Реал» в меньшинстве проиграл «Реал Сосьедаду»ProstoProSport вчера в 14:23

«Реал» уступил «Реал Сосьедаду» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:3. В составе победителей отличились Микель Мерино, Хосеба Сальдуа и Андер Барренечеа.
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«Реал» повторил антидостижение спустя 45 лет

Газета.Ruвчера в 21:31

«Реал» финиширует в Ла Лиге ниже 2-го места второй год подряд. Такого не было 45 лет

Sport24.ruвчера в 18:35

«Реал» второй год подряд финиширует вне топ-2. Подобное произошло впервые за 45 лет

Sports.ruвчера в 14:39

«Реал» впервые в XXI веке проиграл 17 матчей за сезон

Soccer.ruвчера в 17:17

«Реал», отыграв более тайма в меньшинстве, уступил «Реалу Сосьедад»

Чемпионатвчера в 14:29

«Реал» проиграл «Реал Сосьедаду» и стал третьим в Испании

Советский спортвчера в 14:24

«Реал» впервые в XXI веке проиграл 17 матчей за сезон

Спорт-Экспрессвчера в 16:34
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Авто

Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в России

Обновлено в 05:06
Общество

На Дону объявили штормовое предупреждение

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что из-за непогоды могут быть подтоплены участки низины, повреждены линии электропередач, крыши домов, металлоконструкции.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Полицейские-убийцы из Нижнего Тагила получили сроки

Свердловский суд вынес вердикт в отношении бывших полицейских, признанных виновными в смерти 41-летнего жителя Нижнего Тагила, оставив в силе вынесенный ранее обвинительный приговор.
Обновлено в 07:19
Политика

В Севастополе назначена новая вице-губернатор по экономике

Мария Литовко с 2017 года возглавляла приоритетный проект создания в Балаклавской бухте яхтенной марины международного уровня, в марте 2019 года стала одним из победителей конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 06:39
Происшествия

СК сообщил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Молекулярно-генетические экспертизы тел большинства погибших при возгорании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево завершены.
Обновлено в 06:13
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Обновлено в 06:04
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Шведская прокуратура возобновит дело против Ассанжа

Шведская прокуратура возобновит дело об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:39
Авто

Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России

Обновлено в 00:15
Общество

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу

Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Общество

В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад

Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.
Обновлено в 07:14
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники

Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Экономика

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

СК направил в прокуратуру дело участников «Нового величия»

Следственный комитет РФ направил в прокуратуру уголовное дело в отношении восьми участников экстремистской молодежной организации "Новое величие", которые обвиняются в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Пашков, представляющий интересы участницы движения Марии Дубовик.
Обновлено в 06:12
Спорт

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Происшествия

По Санкт-Петербургу прокатилась волна сообщений о минировании

В комментариях высказали предположение, что эвакуация может быть учебной. 6 мая волна сообщений о минировании прокатилась по Москве.
Обновлено в 06:50
Экономика

Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%

Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
Обновлено в 06:50
Наука

Уровень углекислого газа в атмосфере достиг исторического максимума

Уровень углекислого газа впервые в истории превысил отметку в 415 частиц на миллион.
Обновлено в 05:20
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Политика

Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В деле экс-главы тюменского УФНС оказался замешан «Антипинский НПЗ»

Тамара Зыкова назвала компанию, временно перечислившую в бюджет 600 миллионов Компанией, которая помогла экс-главе УФНС по Тюменской области Тамаре Зыковой отчитаться о несуществующих объемах налоговых поступлений в бюджет, оказался "Антипинский НПЗ".
Обновлено в 04:37
Происшествия

Уральская прокуратура запросила пожизненный срок серийному насильнику

Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Актриса Любовь Тихомирова раскрыла причины развода с мужем

Обновлено в 07:42
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Экономика

Миллер одобрил реорганизацию системы закупок «Газпрома»

На письмах стоит виза Миллера от 30 апреля: «Согласен». Все три новых департамента будет курировать Аксютин.
Обновлено в 06:39
Транспорт

В России захотели убрать частные дорожные камеры

Генпрокуратура России проверит законность установки частных камер видеофиксации нарушений ПДД на дорогах из-за ошибок в их установке, сообщают «Известия».
Обновлено в 05:19
Кино

Каннский фестиваль разберется с продажей билетов за €15 тыс. в России

Речь идет о сайте cannes-tickets.com. Билеты на открытие фестиваля там стоят от €3,9 тыс. до €9,1 тыс.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Футболиста «Челси» Дринкуотера лишили прав за езду в нетрезвом виде

Обновлено в 06:45
Происшествия

На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья

Обновлено в 05:42
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Испанский футбольный клуб из Доностии/Сан-Себастьяна, выступающий в испанской Примере, один из основателей Примеры в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аноэта». Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.
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