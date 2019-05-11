Футбол

Мадридский «Реал» в меньшинстве проиграл «Реал Сосьедаду»ProstoProSport вчера в 14:23

Реал Сосьедад — Реал
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Аноэта»
6′
Браим Диас
Микель Мерино
26′
39′
Хесус Вальехо
42′
Даниэль Карвахаль
56′
Иско
Лука Модрич
Хосеба Сальдуа
57′
Игор Субельдия
59′
65′
Браим Диас
Лукас Васкес Иглесиас
Андер Барренечеа
67′
Хосеба Сальдуа
Аднан Янузай
68′
76′
Каземиро
76′
Марко Асенсио
Винисиус Жуниор
Рубен Пардо
Асьер Ильярраменди
78′
Андер Барренечеа
Хуанми Хименес
87′
«Реал» уступил «Реал Сосьедаду» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:3. В составе победителей отличились Микель Мерино, Хосеба Сальдуа и Андер Барренечеа.
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