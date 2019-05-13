Футбол

Мадридский «Реал» установил антирекорд в 21-м векеЕвро-футбол.ру вчера в 17:12

Реал Сосьедад — Реал
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Аноэта»
6′
Браим Диас
Микель Мерино
26′
39′
Хесус Вальехо
42′
Даниэль Карвахаль
56′
Иско
Лука Модрич
Хосеба Сальдуа
57′
Игор Субельдия
59′
65′
Браим Диас
Лукас Васкес Иглесиас
Андер Барренечеа
67′
Хосеба Сальдуа
Аднан Янузай
68′
76′
Каземиро
76′
Марко Асенсио
Винисиус Жуниор
Рубен Пардо
Асьер Ильярраменди
78′
Андер Барренечеа
Хуанми Хименес
87′
"Реал" проиграл 11 матчей в чемпионате - это худший показатель команды в 21-м веке.
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