Футбол

Мадридский «Реал» представил форму из пластикаNews.ru 05:15

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Мадридский футбольный клуб «Реал» представил тренировочную форму, в которой игроки будут выходить на предматчевую разминку в следующем сезоне.
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