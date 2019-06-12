Футбол
Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»Вести.Ru 16:10
Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года. Менди является воспитанников "Гавра", перешел в "Лион" летом 2017 года за пять миллионов евро.
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