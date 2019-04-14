Мадридский «Реал» не смог обыграть «Леганес»ProstoProSport 16:50

Футболисты «Леганеса» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с мадридским «Реалом». Встреча, прошедшая в понедельник в Леганесе на стадионе "Мунисипаль де Бутарке", завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Хонатан Сильва, а у гостей мяч забил Карим Бензема.

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