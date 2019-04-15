Футбол
«Реал» не смог обыграть «Леганес»Матч ТВ 16:50
Хонатан Сильва
|45′
|48′
Даниэль Карвахаль
|51′
Карим Бензема
|61′
Марко Асенсио
Гвидо Марсело Каррильо
Юссеф Эн-Несири
|65′
|67′
Федерико Вальверде
Хавьер Эрасо Гоньи
Набиль Эль-Жар
|71′
|77′
Иско
Лукас Васкес Иглесиас
|81′
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
Микель Весга
Ресио
|85′
|30%
|Владение мячом
|70%
|66%
|Процент точных передач
|89%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|2
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|5
|12
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Леганес
Расстановка 5‑3‑2
1
Куэльяр
12
Ньом
3
Бустинса
24
Омеруо
22
Сиовас
5
Сильва
10
Эль-Жар
21
Перес
8
Ресио
26
Эн-Несири
25
Брэйтуэйт
1
Навас
2
Карвахаль
5
Варан
6
Начо
12
Марсело
10
Модрич
14
Каземиро
15
Вальверде
11
Бэйл
9
Бензема
17
Васкес
Реал
Расстановка 4‑3‑3
«Реал» в гостях сыграл вничью с «Леганесом» в 32-м туре чемпионата Испании. Счет во встрече на 45-й минуте открыл защитник хозяев Хонатан Сильва. «Реал» ответил точным ударом Карима Бензема на 51-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
Происшествия
В соборе Парижской Богоматери начался сильный пожар
Обновлено в 13:14
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Авто
Ford Mustang 2020 получил новую модификацию High Performance
Над новым купе и открытой модификацией Mustang работало всего пять человек, и менее чем за год им удалось создать новую версию маслкара, который получил не только новый ДВС, но также и элементы подвески, тормозной системы и аэродинамический обвес от мощного Mustang GT.
Обновлено в 13:56
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Обновлено в 15:54
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено в 18:08
Общество
Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено в 12:32
Наука
В Марианском желобе найдены бактерии, питающиеся нефтью
Международная команда ученых из Великобритании, России и Китая изучала образцы микробной популяции, взятой из самой глубокой части Мирового океана, и выявила новую группу бактерий, разлагающих углеводороды.
Обновлено 12 апреля в 17:00
Космос
Планетологи нашли «зародыш» кометы внутри уникального метеорита
Один из метеоритов, упавших на южный полюс Земли в недавнем прошлом, содержит в себе следы первичных пород Солнечной системы, попавших в породивший его астероид после его столкновения с "зародышем" кометы.
Обновлено в 11:25
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48
Общество
Легкоатлетический манеж обойдется в 1,5 миллиарда и появится через три года
Первые думы над появлением манежа появились четыре года назад, после чего за пять миллионов был разыгран тендер на проектирование объекта, а стоимость его возведения планировали уложить в полмиллиарда рублей.
Обновлено в 19:35
Шоу-бизнес
Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина
Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину
Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.
Обновлено в 17:05
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Политика
В МВД рассказали, сколько украинцев получили российское гражданство
Генерал-майор полиции Валентина Казакова, начальник главного управления по вопросам миграции МВД России, рассказала, сколько украинцев получили гражданство РФ с 2014 года.
Обновлено в 18:30
Экономика
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург Президент Владимир Путин согласился возродить проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург, реализация которого обсуждается со времен СССР.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 15:08
Авто
Компания Skoda выпустила 22-миллионный автомобиль
Обновлено в 08:32
Музыка
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на «Евровидении», которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 12:32
Культура
Библия Гутенберга из коллекции РГБ будет оцифрована
Экземпляр отпечатанной Иоганном Гутенбергом Библии из коллекции Российской Государственной Библиотеки (РГБ), представленный в Москве на выставке "Библия Гутенберга: Начало нового времени", посвященной Библии, изданной им в середине XV века в Майнце, будет оцифрован и выложен в открытый доступ на сайте РГБ.
Обновлено в 12:37
Общество
Правильный выбор Раков, важные перемены Весов и деятельные Водолеи: гороскоп на 16 апреля
У ВЕСОВ ожидаются важные перемены, связанные с работой или местом жительства.
Обновлено в 06:00
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Общество
Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра
Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 10:39
Происшествия
В Китае умерла редчайшая в мире черепаха
В зоопарке китайского города Сучжоу погибла редчайшая черепаха вида Rafetus swinhoei, находящегося на грани полного исчезновения.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Мосгорсуд признал отстранение Арашукова от должности сенатора законным
Мосгорсуд в понедельник признал законным отстранение от должности сенатора Рауфа Арашукова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Сколько длилась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Политика
Россия упростит выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
Россия упростит получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 17:18
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25