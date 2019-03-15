Футбол
Мадридский «Атлетико» проиграл «Атлетику» из Бильбао в матче ПримерыЧемпионат 15:31
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сан-Мамес»
Рауль Гарсия
|37′
|45′
Родриго Эрнандес
Икер Муниаин
Иньиго Кордоба
|71′
Иньяки Уильямс
|73′
Микель Сан Хосе
|77′
|80′
Хуанфран
Анхель Корреа
Йераи Альварес
|82′
Рауль Гарсия
Кенан Кодро
|85′
Кенан Кодро
|85′
Ибаи Гомес
Иньиго Леку
|90′+1′
|48%
|Владение мячом
|52%
|76%
|Процент точных передач
|76%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|3
|1
|Угловые
|7
|15
|Отборы
|9
|12
|Фолы
|4
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Атлетик Бильбао
Расстановка 4‑5‑1
13
Эррерин
18
Де Маркос
5
Альварес
3
Нуньес
12
Берчиче
15
Леку
6
Сан Хосе
2
Кодро
16
Гарсия
11
Кордоба
9
Уильямс
13
Облак
10
Корреа
24
Хименес
2
Годин
8
Сауль
7
Гризманн
5
Парти
14
Эрнандес
6
Коке
22
Мората
19
Коста
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
«Атлетик» одержал первую победу в последних трёх матчах в чемпионате Испании. К тому же команда из Бильбао прервала победную серию мадридского клуба, которая состояла из четырёх встреч. «Атлетико», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, «Атлетик» (37) — девятое.
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«Атлетик» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч испанской Примеры 16 марта 2019 года
LiveSport.ru14 марта в 22:30
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